Что садить в мае и как уберечь урожай от заморозков: календарь огородника

Однако в начале мая еще возможны заморозки, поэтому и спешить с высадкой рассады теплолюбивых культур (томат, баклажан, перец) тоже стоит, хоть май и является основным месяцем для работ по посадке.

Со второй декады мая необходимо позаботиться о высадке рассады теплолюбивых культур (холодостойкие можно было высадить и раньше) в открытый грунт или в теплицы. Причем последние лучше делать с сильной вентиляцией с торцов во избежание перегрева растений. Иначе, если забыть приоткрыть вентиляцию, в жаркий летний день растения без проветривания буквально сварятся в теплице, как в пароварке. Можно соорудить так называемые "балаганы", когда укрытие есть только сверху, а по бокам свободно гуляет ветер. Это защитит растения от излишних осадков и росы, вызывающей грибковые заболевания, а также позволит набрасывать притеняющие укрытия от жары, пишет "Хозяин".

Вместе с тем, май редко обходится без заморозков, и даже в теплице растения часто подвергаются воздействию холода. Особенно ощутимый вред приносят заморозки, если накануне температура не поднималась выше 10°С и несколько дней подряд было пасмурно. Если же эти дни выдались погожими, растения легче справятся с низкими температурами. Нагретый за день грунт и сама теплица отдают тепло ночью своим обитателям, тем самым согревая их. Бутылки с горячей водой, равномерно разложенные по поверхности почвы в междурядьях теплицы, выровняют температуру и согреют растения. Некоторые огородники зажигают в теплицах свечи. Особенно эффективны в небольших пленочных укрытиях современные "долгоиграющие", которые могут гореть более 8 часов. Вы удивитесь, насколько много тепла в замкнутом пространстве может дать даже одна свеча.

В больших теплицах желательно всегда иметь про запас тепловентилятор или масляный обогреватель, и лучше не один. Его же можно разместить и в пленочных укрытиях так, чтобы воздух проходил над рассадой. Но при использовании вентилятора в небольшом укрытии сделайте вентиляцию, чтобы не было перегрева.

Шансы выжить у рассады возрастут, если укрыть ее спанбондом. Правда, он спасает лишь от незначительных заморозков. Поэтому в случае сильного похолодания лучше воспользоваться пленкой.

Весь май продолжается высадка рассады огурца, кабачков, дыни и арбузов, поздних и среднепоздних сортов белокочанной капусты (раннюю желательно высадить раньше, чтобы иметь урожай в первой половине лета), а также другие виды капусты на постоянное место: кольраби, брокколи, цветную, краснокочанную, брюссельскую листовую декоративную (с цветными розетками).

После высадки капустной рассады ее очень часто повреждает блошка, способная за считанные часы изрешетить нежные листья (зрелую капусту она повреждает менее сильно). При высокой численности вредителя, еще перед высадкой, следует провести опрыскивание рассады одним из инсектицидов: Актеллик, Фуфанон, Кемифос. Это сэкономит расход препарата и защитит растения на месяц, пока рассада не окрепнет. А если она уже высажена, то расход рабочего раствора составит 1 л на 10 кв. м. Обработку проводят в вечерние часы, когда блошки спокойно сидят на растениях.

Другие капустные культуры, подверженные поражениям блошкой (редис, листовую горчицу, кресс-салат), начинают употреблять в пищу уже в течение первого месяца вегетации. Желательно их не обрабатывать пестицидами, а провести опрыскивание настоем золы. С вечера 1 стакан золы заливают 9 л воды, перемешивают, до утра дают отстояться, после чего всю жидкость над осадком сливают и при необходимости фильтруют. Можно также обсыпать ею растения. Но ввиду малоэффективности обработки золой можно использовать биопрепарат Актофит — лучше в двойной концентрации от рекомендуемой, поскольку его эффективность сохраняется лишь до первого дождя или обильной росы. Хотя предпочтительнее выращивать редис и раннюю зелень под укрытиями, защищающими от холода и блошки, или на небольшой кухонной грядке в саду, которая находится в окружении кустарников и блошка до нее не долетает.

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