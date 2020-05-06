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  • Зеленский в ответ на петицию об увольнении Ермака пообещал рассказать СМИ о результатах расследования прослушки его брата
06 мая 2020, среда, 19:25 389
Президент 2020-05-06T20:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленский в ответ на петицию об увольнении Ермака пообещал рассказать СМИ о результатах расследования прослушк

Зеленский в ответ на петицию об увольнении Ермака пообещал рассказать СМИ о результатах расследования прослушки его брата

Кира Молчанова
СБУ, Прослушка, ГБР, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Гео Лерос, Денис Ермак
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский в ответ на электронную петицию с просьбой уволить и привлечь к уголовной ответственности руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, собравшую более 25 тыс. подписей, заявил, что о результатах расследований, проводимых Государственным бюро расследований (ГБР) и Службой безопасности Украины (СБУ), общество будет проинформировано через СМИ.

Об этом говорится в его ответе на петицию, передают Українськi Новини.

Автор и подписанты петиции считают, что после назначения Ермака резко ускорился процесс капитуляции Украины перед Россией, в качестве примера чего привели идею создания в рамках Трехсторонней контактной группы консультативного совета.

Также они считают Ермака олицетворением коррупции в команде Зеленского из-за обвинений его брата в торговле государственными должностями, в связи с чем просили уволить его и привлечь к уголовной ответственности.

"Руководитель Офиса Президента Украины назначается на должность на срок полномочий Президента Украины и освобождается от должности Президентом Украины. Относительно высказываний по А. Ермаку и другим лицам необходимо отметить, что ГБР и СБУ осуществляет досудебное расследование с целью проверки имеющихся у СМИ фактов. О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через СМИ", - ответил Зеленский.

Относительно капитуляции перед Россией Зеленский повторил свой ответ на похожую петицию против создания консультативного совета в ТКГ, набравшую ранее 25 тыс. голосов.

"Подписание 11 марта 2020 в Минске протокола ТКГ является частью текущей работы по реализации Комплекса мер и других документов, составляющих "пакет" достигнутых в Минске в 2014-2015 годах договоренностей", - напомнил он.

По его словам, протокол не является международным договором, носит декларативный характер, не легитимизирует субъектность ОРДЛО и не меняет статус России в переговорном процессе в рамках ТКГ.

"Приглашенные лица со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате - между Украиной, Россией и ОБСЕ", - ответил он.

Зеленский также подчеркнул, что во время встречи 11 марта были достигнуты договоренности и по другим важным вопросам - обмену удерживаемыми лицами, разведению сил и средств, одновременному открытию контрольных пунктов въезда-выезда в Золотом и Счастье.

По его словам, указанные меры направлены на обеспечение национальных интересов и безопасности Украины, защиту прав и свобод украинских граждан.

Как сообщали Українськi Новини, в конце марта ГБР проводило досудебное расследование по факту распространения депутатом Верховной Рады Гео Леросом (фракция "Слуга народа") видеозаписи с участием лица, похожего на брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, по признакам таких уголовных преступлений, как мошенничество по сговору, вмешательство в деятельность государственного деятеля лицом с использованием своего служебного положения, разглашение государственной тайны с тяжкими последствиями и превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

В свою очередь СБУ расследует уголовное производство о незаконной прослушке брата Ермака по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации его встреч.

В конце апреля депутат Верховной Рады Владимир Вятрович (фракция "Европейская солидарность") сообщил, что суд обязал СБУ начать расследование возможной государственной измены Ермака и представителя Украины в ТКГ, бывшего Президента Леонида Кучмы.

1 апреля к Гео Леросу в дом заявилася Служба безопасности Украины, пока того не было дома. Правоохранительные органы вызвали "слугу народа" на допрос, вручив три повестки на разные даты, начиная с 3 апреля 2020.

29 марта депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал записи, где брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает с разными кандидатами, сколько стоят их должности, и как делить прибыль. 

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