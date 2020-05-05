На карантине мошенники нажились на миллионы на желающих завести собачку или котика

Сотни любителей животных, которые хотели приобрести котят и щенков во время карантина, обманули мошенники, которые во время карантина придумывают новые способы разводов. Британский центр информирования по противодействии мошенничеству заявил, что злоумышленники рекламировали в интернете домашних животных на продажу и публиковали их фотографии. При этом они просили внести предоплату, пишет "ВВС-Украина" Далее шли требования оплатить другие услуги, в частности, доставку, но продажи оказывались фейковыми. Жертвы таких мошенников с щенками и котятами потеряли в Британии более 280 тысяч фунтов стерлингов (более 9,5 миллиона гривен) за два месяца. Пока 669 человек сообщили о потере денег после оплаты задатка за домашних животных. Рекламу они видели в социальных сетях, на общих сайтах по продаже в интернете, а также на определенных платформах продажи домашних животных. Социальные ограничения из-за пандемии коронавируса привели к тому, что потенциальные покупатели не могли посмотреть на животного в реальной жизни или забрать его. Мошенники играют на анонимности и требуют внести депозит, после чего просят дополнительные платежи, которые якобы покрывают страховку, прививки и доставку домашнего любимца. Однако мошенники просто не имели этих животных для продажи и исчезали. Сообщение о мошенничестве поступили в центр из всех частей Великобритании, а пик обмана был в апреле. Напомним, в Китае на кота одели маску, чтобы защитить от коронавируса. Ранее Українські Новини писали, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных.