На карантине мошенники нажились на миллионы на желающих завести собачку или котика

Сотни любителей животных, которые хотели приобрести котят и щенков во время карантина, обманули мошенники, которые во время карантина придумывают новые способы разводов.

Британский центр информирования по противодействии мошенничеству заявил, что злоумышленники рекламировали в интернете домашних животных на продажу и публиковали их фотографии. При этом они просили внести предоплату, пишет "ВВС-Украина"

Далее шли требования оплатить другие услуги, в частности, доставку, но продажи оказывались фейковыми.

Жертвы таких мошенников с щенками и котятами потеряли в Британии более 280 тысяч фунтов стерлингов (более 9,5 миллиона гривен) за два месяца.

Пока 669 человек сообщили о потере денег после оплаты задатка за домашних животных. Рекламу они видели в социальных сетях, на общих сайтах по продаже в интернете, а также на определенных платформах продажи домашних животных.

Социальные ограничения из-за пандемии коронавируса привели к тому, что потенциальные покупатели не могли посмотреть на животного в реальной жизни или забрать его.

Мошенники играют на анонимности и требуют внести депозит, после чего просят дополнительные платежи, которые якобы покрывают страховку, прививки и доставку домашнего любимца.

Однако мошенники просто не имели этих животных для продажи и исчезали.

Сообщение о мошенничестве поступили в центр из всех частей Великобритании, а пик обмана был в апреле.

Напомним, в Китае на кота одели маску, чтобы защитить от коронавируса.

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