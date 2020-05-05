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05 мая 2020, вторник, 21:51 9
Жизнь 2020-05-05T22:04:31+03:00
Українські Новини
На карантине мошенники нажились на миллионы на желающих завести собачку или котика

На карантине мошенники нажились на миллионы на желающих завести собачку или котика

Ярина Вацяк
Великобритания, Собаки, Карантин, Мошенничество, Коты, домашние животные
Домашние животные Фото: pixabay.com
Домашние животные Фото: pixabay.com

Сотни любителей животных, которые хотели приобрести котят и щенков во время карантина, обманули мошенники, которые во время карантина придумывают новые способы разводов.

Британский центр информирования по противодействии мошенничеству заявил, что злоумышленники рекламировали в интернете домашних животных на продажу и публиковали их фотографии. При этом они просили внести предоплату, пишет "ВВС-Украина"

Далее шли требования оплатить другие услуги, в частности, доставку, но продажи оказывались фейковыми.

Жертвы таких мошенников с щенками и котятами потеряли в Британии более 280 тысяч фунтов стерлингов (более 9,5 миллиона гривен) за два месяца.

Пока 669 человек сообщили о потере денег после оплаты задатка за домашних животных. Рекламу они видели в социальных сетях, на общих сайтах по продаже в интернете, а также на определенных платформах продажи домашних животных.

Социальные ограничения из-за пандемии коронавируса привели к тому, что потенциальные покупатели не могли посмотреть на животного в реальной жизни или забрать его.

Мошенники играют на анонимности и требуют внести депозит, после чего просят дополнительные платежи, которые якобы покрывают страховку, прививки и доставку домашнего любимца.

Однако мошенники просто не имели этих животных для продажи и исчезали.

Сообщение о мошенничестве поступили в центр из всех частей Великобритании, а пик обмана был в апреле.

Напомним, в Китае на кота одели маску, чтобы защитить от коронавируса.

Ранее Українські Новини писали, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных.

 

 

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