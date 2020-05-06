Из-за карантина "Чилдрен Кинофест" пройдет онлайн. Победитель лучшей короткометражки получит 20 тысяч гривен

В связи с карантином из-за коронавируса, который продлили до 22 мая, VII Фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест" состоится онлайн. Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте, передают Українські Новини.

"Чилдрен Кинофест" в этом году состоится с 29 мая по 7 июня. Посмотреть фильмы можно будет бесплатно и в режиме онлайн. Конкурсная программа будет в течение 7 дней. "Фильм-ретроспектива и работы финалистов конкурса детских короткометражных фильмов, которые входят во внеконкурсную программу, будут доступны для просмотра как спецсобытия по расписанию – в течение одного дня", – сообщается на сайте.

Детальную программу фестиваля опубликуют в середине мая. Что касается конкурсной программы, в нее войдут фильмы для детей от 4 лет. Их отбирала команда "Чилдрен Кинофест" на крупнейших европейских киносмотрах для детей и подростков. Также для детей буду транслироваться фильмы об истории кинематографа. Детальная программа фестиваля появится в середине мая.

Также во время фестиваля состоится конкурс детских короткометражных фильмов. Победителя будут выбирать жюри: продюсерка и директорка Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, главный герой сериала «Первые ласточки» – актер Максим Самчик, аниматор Олег Маламуж, а также автор ленты-победителя предыдущего "Чилдрен Кинофеста" – "Похищенная принцесса".

Кроме жюри, возможность выбрать фильм представится и зрителям, только в номинации "Приз зрительских симпатий", победитель получит приз в сумме 10 тысяч гривен. А лучший украинский детский фильм – диплом и награду в размере 20 тыся гривен.

Всего на участие в конкурсе было подано более 220 заявок со всей Украины. Со всех участников выберут 5 финалистов в двух категориях – от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Больше всего заявок пришло с Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Львовской области. Имена финалистов огласят 19 мая.

Посмотреть "Чилдрен Кинофест" можно будет на официальном сайте фестиваля. Обязательная предварительная регистрация на сайте.

Ранее Українські Новини сообщали, почетным послом на фестивале "Чилдрен Кинофест" станет фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

Также, во время карантина можно бесплатно посмотреть 10 документальных фильмов для детей.