АМКУ хочет открыть дело против "Эпицентра" и "Новой линии" из-за работы во время карантина

Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) намерено открыть дело в связи с нарушением сетью гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия" конкурентного законодательства во время карантина в то время, как полиция составила 29 административных протоколов о нарушении карантина в сети гипермаркетов "Эпицентр".

Об этом сообщил глава Киевского территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"АМКУ получил основания для начала исследования. Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественное. С точки зрения антимонопольного законодательства, работа "Эпицентра" и "Новой линии" во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами. Абсолютное большинство непродовольственных торговых сетей и отдельных магазинов выполнило предписания и приостановило деятельность для уменьшения риска распространения коронавируса", - написал он.

По словам Хмельницкого, комитет ожидает копии протоколов на нарушителей от Национальной полиции и после их получения намерен открыть дело.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора намерен изучить и дать свою правовую оценку действиям "Эпицентра" в период карантина. После чего в "Эпицентре" запретили продавать все товары, кроме товаров первой необходимости.