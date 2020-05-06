Гривна продолжает уверено расти. Курс НБУ на 7 мая

Пока доллар продолжает падать, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 7 мая, на 1,97 коп. до 26,9578 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 6 мая, на 0,57 коп. до 26,9775 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник 5 мая в обменных пунктах киевских банков курс продажи наличного доллара понизился по сравнению с 4 мая на 1,27 коп. до 27,1975 UAH/USD.

эксперты прогнозируют, что в мае на валютном рынке стоит ожидать валютные колебания. Это связано с тем, что в последнем месяце весны Украина должна погасить внешние долги.

Украина задолжала 1 миллиард долларов за выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США еврооблигации, а также в этом месяце должна выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.