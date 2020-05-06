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06 мая 2020, среда, 13:03 256
Экономика 2020-05-06T15:00:03+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает уверено расти. Курс НБУ на 7 мая

Гривна продолжает уверено расти. Курс НБУ на 7 мая

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара
Курс гривны
Курс гривны

Пока доллар продолжает падать, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 7 мая, на 1,97 коп. до 26,9578 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 6 мая, на 0,57 коп. до 26,9775 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник 5 мая в обменных пунктах киевских банков курс продажи наличного доллара понизился по сравнению с 4 мая на 1,27 коп. до 27,1975 UAH/USD.

эксперты прогнозируют, что в мае на валютном рынке стоит ожидать валютные колебания. Это связано с тем, что в последнем месяце весны Украина должна погасить внешние долги. 

Украина задолжала 1 миллиард долларов за выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США еврооблигации, а также в этом месяце должна выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

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