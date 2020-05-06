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  • Эпидемиолог, посоветовавший ужесточить карантин в Британии, уволился, нарушив свои же рекомендации
06 мая 2020, среда, 10:15 284
Европа 2020-05-06T11:30:03+03:00
Українські Новини
Эпидемиолог, посоветовавший ужесточить карантин в Британии, уволился, нарушив свои же рекомендации

Эпидемиолог, посоветовавший ужесточить карантин в Британии, уволился, нарушив свои же рекомендации

Ярина Вацяк
Великобритания, Карантин, Коронавирус, Covid-19, Эпидемиологи
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Великобритании уговоривший премьер-министра Великобритании ввести в стране жесткие ограничения из-за COVID-19 ведущий эпидемиолог Нил Фергюсон уволился из научного совета при правительстве в то время, как число заболевания коронавирусом в мире продолжает расти.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

По данным издания, Фергюсон больше не будет консультировать британское правительство, поскольку нарушил правила дистанцирования, введенные в стране. Газета утверждает, что профессор Имперского колледжа в Лондоне встречался в своем доме с замужней женщиной.

Нил Фергюсон — математик Имперского колледжа. Он известен как один из авторов математического моделирования развития пандемии COVID-19. Ученые из группы Фергюсона прогнозировали, что мягкие ограничительные меры могут привести к гибели сотен тысяч человек в такой стране, как Великобритания. Фергюсон выступал за строгое дистанцирование между людьми, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Эпидемиолог Нил Фергюсон, по чьему совету в Великобритании ввели локдаун, уволился из научного совета. Он нарушил свои же рекомендации

В Великобритании, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус выявили у более 196 тысяч человек.

В Великобритании от COVID-19 умерли 29502 человека. По этому показателю страна уступает только США, где умерли 70646 человек из почти 1,2 миллиона заболевших.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после того, как он прошел курс лечения от коронавируса

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