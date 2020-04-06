Премьер-министра Британии госпитализировали из-за коронавируса

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсон госпитализировали для обследования, через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В воскресенье вечером Джонсон был доставлен в лондонскую больницу с постоянными симптомами, включая температуру.

На Даунинг-стрит заявили, что это "мера предосторожности", предпринятая по совету его врача.

Джонсонс по-прежнему возглавляет работу правительства, но ожидается, что министр иностранных дел Доминик Рааб возглавит совещание по коронавирусу в понедельник утром.

"По совету своего врача сегодня вечером премьер-министр был помещен в больницу для проведения анализов. Это мера предосторожности, поскольку у премьер-министра сохраняются постоянные симптомы коронавируса через 10 дней после положительного результата теста на вирус", - заявила пресс-секретарь правительства.



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