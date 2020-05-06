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06 травня 2020, середа, 09:40 5
Фінанси 2020-05-06T10:00:01+03:00
Українські Новини
У квітні населення більше здавало валюти, ніж купувало

У квітні населення більше здавало валюти, ніж купувало

Сергій Жолобецький
НБУ, Валюта, Банки, обмін валют, курс гривні, Гривня, населення
Населення продовжує здавати валюту
Населення продовжує здавати валюту

У той час як НБУ знизив курс гривні, в квітні населення продало валюти на 50,9 млн доларів більше, ніж купило.

Про це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.

На готівковому валютному ринку в квітні чистий продаж валюти населенням перевищила покупку.

У квітні населення продало 787,3 млн доларів і купив 736,4 млн. доларів.

Всього з початку року населення продало на 522,4 млн доларів більше, ніж купило.

В 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало на 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

Експерти розповіли, варто купувати валюту, або ж збирати гроші у гривні, і що з нею буде після закінчення карантину.

Також у травні цього року Україна повинна погасити борг в 1,1 мільярда доларів за єврооблігації, які випустили в 2015 році під державні гарантії США. Ще Україна повинна виплатити в цьому місяці близько 70 мільйонів доларів Міжнародному валютному фонду.

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