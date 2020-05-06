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  • В Пакистане нашли оригинальный способ бороться с безработицей, спровоцированной коронавирусом
06 мая 2020, среда, 11:11 174 Видео
Азия 2020-05-06T11:30:02+03:00
Українські Новини
В Пакистане нашли оригинальный способ бороться с безработицей, спровоцированной коронавирусом

В Пакистане нашли оригинальный способ бороться с безработицей, спровоцированной коронавирусом

Ирина Дорофейчук
Экономика, Пакистан, Безработица, Пандемия, Коронавирус, Имран Хан
Антикризисная программа озеленения Пакистана Фото: khaleejtimes.com
Антикризисная программа озеленения Пакистана Фото: khaleejtimes.com

Вынужденный карантин лишил постоянной работы миллионы людей по всему миру. Как информировали Українські Новини, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко прогнозирует рост безработицы в стране из-за вызванного коронавирусом экономического кризиса до до 9,4%.

Свой рецепт преодоления волны нетрудоустроенности предложил премьер Денис Шмыгаль. Он спрогнозировал создание в стране в обозримом будущем большого количества рабочих мест с заработной платой от 6 до 8 тыс. гривен.

В Исламской Республике Пакистан (ИРП) кризис рабочих мест для  населения, который пандемия COVID-19 только подхлестнула, решили преодолевать оригинальным методом, сообщает информационное агентство The Dispatch News Desk (DND). По официальным данным местных властей, в ИРП, где проживает более 220 млн человек, более половины трудоспособного населения до панэпидемиологического кризиса работало по системе ежедневной заработной платы и находится практически за чертой бедности. Потому главной задачей в условиях жесткого карантина, для руководства страны на период галопирующей безработицы стало предотвращение в стране массового голода.

Фото: weforum.org

Премьер-министр страны Имран Хан продолжил разрабатывать программу по предоставлению стабильной возможности всем нуждающимся гражданам трудиться за ежедневную заработную плату. Теперь пакистанское правительство разработало инновационный проект, который называется "Схема зеленого стимула".

Фото: weforum.org

Эта инициатива ранее получила высокую оценку Всемирного экономического форума (ВЭФ). В своем заявлении ВЭФ поддержал пакет "Зеленого стимула" премьер-министра Имрана Хана, который был утвержден 30 апреля в рамках усилий правительства по расширению озеленения территорий страны и созданию рабочих мест для молодежи.

Ранее этот проект уже был введен в действие, но только для того, чтобы сделать Пакистан более экологичным и в меньших масштабах. Однако во время пандемии философия этой государственной программы изменилась: теперь она будет реализовываться не только для воссоздания лесного покрова, но и как источник дохода для ежедневных ставок бедных работников.

Фото: weforum.org

Согласно имеющимся данным, правительство будет предоставлять от 5 до 8 долларов в день каждому рабочему, а те смогут разбивать свои питомники на государственных лесных землях, сажать саженцы и работать в качестве охранников леса или лесных пожарных.

В Пакистане на 1 мая 2020 года было зарегистрировано более 22,5 тыс пациентов с подтвержденным инфицированием коронавирусом и 526 летальных случая.

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