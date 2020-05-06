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06 мая 2020, среда, 08:24 12
Lifestyle 2020-05-06T08:25:12+03:00
Українські Новини
Сегодня День Юрия. Поздравления в открытках

Сегодня День Юрия. Поздравления в открытках

Валерия Драгомирова
День Ангела, Юрий, День Юрия
День Ангела. Фото: 24tv.ua
День Ангела. Фото: 24tv.ua

Сегодня, 6 мая, отмечается День ангела Юрия. Українські Новини подготовили лучшие поздравления в картинках.

Юрий - мужское имя греческого происхождения, распространенное среди украинцев, белорусов, русских и грузин. Имя является прямым аналогом греческого Георгий, означает "земледелец".

С именинами, Юрий. Картинка: pinterestС именинами, Юрий. Картинка: pinterest

Поздравление С Днем Юрия. Картинка: pinterestПоздравление С Днем Юрия. Картинка: pinterest

С Днем Юрия. Картинка: pinterestС Днем Юрия. Картинка: pinterest

Егор, Георгий, Юрий. Картинка: pinterestЕгор, Георгий, Юрий. Картинка: pinterest

Поздравление с именинами. Картинка: pinterestПоздравление с именинами. Картинка: pinterest

Как сообщали Українські Новини, День матери-2020 отмечается во второе воскресенье мая. В 2020 году праздник приходится на 10 мая.

День Матери отмечают во второе воскресенье мая, который считается месяцем Пречистой Девы Марии. К Матери Божьей обращаются христиане, прося заступничества и помощи.

Также поздравления в стихах на День матери-2020

Кроме того, в мае украинцев всего ждет 12 выходных дней и 19 рабочих. Таким образом в последний месяц весны выходными днями будут: 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая.        

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