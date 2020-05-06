Сегодня День Юрия. Поздравления в открытках

Сегодня, 6 мая, отмечается День ангела Юрия. Українські Новини подготовили лучшие поздравления в картинках.

Юрий - мужское имя греческого происхождения, распространенное среди украинцев, белорусов, русских и грузин. Имя является прямым аналогом греческого Георгий, означает "земледелец".

С именинами, Юрий. Картинка: pinterest

Поздравление С Днем Юрия. Картинка: pinterest

С Днем Юрия. Картинка: pinterest

Егор, Георгий, Юрий. Картинка: pinterest

Поздравление с именинами. Картинка: pinterest





Как сообщали Українські Новини, День матери-2020 отмечается во второе воскресенье мая. В 2020 году праздник приходится на 10 мая.



День Матери отмечают во второе воскресенье мая, который считается месяцем Пречистой Девы Марии. К Матери Божьей обращаются христиане, прося заступничества и помощи.

Также поздравления в стихах на День матери-2020.



Кроме того, в мае украинцев всего ждет 12 выходных дней и 19 рабочих. Таким образом в последний месяц весны выходными днями будут: 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая.