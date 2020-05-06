Астролог рассказал, чего стоит избегать всем знакам зодиака 6 мая

Пик магнитной бури уже прошел, но метеозависимые люди все еще будут чувствовать ее влияние на себе. А о том, как повлияет расположение звезд на всех знаков зодиака в среду, 6 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа на 6 мая 2020 года.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В среду у Овнов появится шанс преуспеть во всех сферах жизни. Но звезды уверяют, что для достижения максимального успеха представителям этого знака необходимо будет быстро принимать решения и правильно реагировать на происходящее.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют Тельцам решать важные вопросы в первой половине дня. Только так представители этого знака смогут преуспеть по всем. Вторую половину среды лучше посвятить малозначимым делам, отдыху и общению с близкими.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецов ждет неплохой день. Однака звезды уверяют, что на одну только удачу не стоит надеяться. Для того, чтобы достичь успеха, представителям этого знака следует обдумывать наперед свои шаги и прислушиваться к близким. Также необходимо быть осторожнее с финансами, ведь для решения вопросов этой сферы среда не подходит.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам в этот день следует быть осторожными. Звезды уверяют, что все решения представителей этого знака должы быть обдуманными. В среду лучше сразу наметить себе план действий и придерживаться его в течение дня.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львов ждет сложный день. Расположение звезд окажет негативное влияние на представителей этого знака, потому добиться желаемого будет непросто или практически невозможно. Есть вероятность, что придется отложить некоторые дела на другой день.

Дева (23 августа – 22 сентября)

День пройдет у Дев хорошо. Перед представителями этого знака могут открыться новые возможности в делах. Также смело можно прислушиваться к интуиции и самым смелым идеям, которые появятся в этот день.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весов ждет удачный день. Звезды уверяют, что представители этого знака без труда справятся с текущими делами. Также в среду возможны денежные поступления и сюрпризы от близких.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Первая половина дня у Скорпионов пройдет удачно. Звезды советуют представителям этого знака постараться не упустить возможность и выполнить все важные дела в этот период. Во второй половине наступит благоприятное время для общения с близкими и отдыха..

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды будут на стороне Стрельцов. В среду представители этого знака смогут удачно решить все дела. Также не следует забывать уделить время близким и по возможности помочь им. Во второй половине дня повезет влюбленным, можно решать все вопросы, которые волнуют, и говорить о совместных планах на будущее.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Начало дня у Козерогов будет непростым, могут возникают недоразумения. Предстоит вернуться к незаконченным делам,чтобы завершить их. Также могут обостриться конфликты с окружающими. Но звезды уверяют, что уже к вечеру ситуация изменится к лучшему.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В среду Водолеям следует проявлять внимательность и осторожность буквально во всем, чтобы избежать ошибок. Кроме того, представителям этого знака могут поступать деловые предложения, которые позволят изменить свою жизнь к лучшему.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рабам в среду улыбнется удача. В этот день удастся справиться с самыми сложными делами легко и очень быстро. Находить верные решения представителям этого знака поможет интуиция. А вот на советы дургих не следует особо рассчитывать, лучше опирайтесь на собственный опыт.

Как сообщали Українські Новини, до конца этой недели на всей территории Украины прогнозируются дожди, но местами будет жаркая погода.

Также в ночь с 6 мая на 7 можно будет наблюдать пик метеоритного дождя Эта-Аквариды.