"Слуги народа" просят КС растолковать, что такое "достойные условия жизни" человека

142 депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" просят Конституционный Суд официально растолковать понятие "достойные условия жизни", которое содержится в Конституции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Конституционного Суда, передают Українськi Новини.

"В Конституционный Суд Украины поступило представление об официальном толковании отдельных положений Конституции Украины", - сказано в нем.

Во вторник депутаты направили в суд представление относительно официального истолкования положений абзаца 4 преамбулы Конституции в их системной связи с положениями части 2 статьи 3, части 4 статьи 13, части 5 статьи 17 Конституции.

В представлении депутатов сказано, что необходимо растолковать понятие "достойные условия жизни", объяснив, какие условия жизни считать достойными и что является показателем достойных условий жизни.

Как сообщали Українськi Новини, 48 депутатов Верховной Рады подали иск в КС о неконституционности закона об обращении земель сельхозназначения.