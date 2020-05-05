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05 мая 2020, вторник, 22:49 801
Верховная Рада и партии 2020-05-05T23:15:07+03:00
Українські Новини
"Слуги народа" просят КС растолковать, что такое "достойные условия жизни" человека

"Слуги народа" просят КС растолковать, что такое "достойные условия жизни" человека

Надежда Комендантова
Конституционный суд, Депутаты, Представление, Партия
Конституционный суд. Фото: 112
Конституционный суд. Фото: 112

142 депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" просят Конституционный Суд официально растолковать понятие "достойные условия жизни", которое содержится в Конституции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Конституционного Суда, передают Українськi Новини.

"В Конституционный Суд Украины поступило представление об официальном толковании отдельных положений Конституции Украины", - сказано в нем.

Во вторник депутаты направили в суд представление относительно официального истолкования положений абзаца 4 преамбулы Конституции в их системной связи с положениями части 2 статьи 3, части 4 статьи 13, части 5 статьи 17 Конституции.

В представлении депутатов сказано, что необходимо растолковать понятие "достойные условия жизни", объяснив, какие условия жизни считать достойными и что является показателем достойных условий жизни.

Как сообщали Українськi Новини, 48 депутатов Верховной Рады подали иск в КС о неконституционности закона об обращении земель сельхозназначения.

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