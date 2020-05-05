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05 травня 2020, вівторок, 22:49 6
Верховна Рада і партії 2020-05-05T23:15:02+03:00
Українські Новини
"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини

"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини

Надежда Комендантова
Конституційний Суд, Депутати Верховної Ради, Подання, Партія
Конституційний суд. Фото: 112
Конституційний суд. Фото: 112

142 депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" просять Конституційний Суд офіційно розтлумачити поняття "гідні умови життя", яке міститься в Конституції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Конституційного Суду, передають Українські Новини.

"До Конституційного Суду України надійшло подання про офіційне тлумачення окремих положень Конституції України", - сказано в ньому.

У вівторок депутати направили до суду подання щодо офіційного тлумачення положень абзацу 4 преамбули Конституції україни в їх системному зв'язку з положеннями частини 2 статті 3, частини 4 статті 13, частини 5 статті 17 Конституції.

У поданні депутатів сказано, що необхідно розтлумачити поняття "гідні умови життя", пояснивши, які умови життя вважати гідними і що є показником гідних умов життя.

Як повідомляли Українські Новини, 48 депутатів Верховної Ради подали позов до КС про неконституційність закону про обіг земель сільгосппризначення.

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