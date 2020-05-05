"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини

142 депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" просять Конституційний Суд офіційно розтлумачити поняття "гідні умови життя", яке міститься в Конституції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Конституційного Суду, передають Українські Новини.

"До Конституційного Суду України надійшло подання про офіційне тлумачення окремих положень Конституції України", - сказано в ньому.

У вівторок депутати направили до суду подання щодо офіційного тлумачення положень абзацу 4 преамбули Конституції україни в їх системному зв'язку з положеннями частини 2 статті 3, частини 4 статті 13, частини 5 статті 17 Конституції.

У поданні депутатів сказано, що необхідно розтлумачити поняття "гідні умови життя", пояснивши, які умови життя вважати гідними і що є показником гідних умов життя.

Як повідомляли Українські Новини, 48 депутатів Верховної Ради подали позов до КС про неконституційність закону про обіг земель сільгосппризначення.