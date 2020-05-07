Как будет работать "Укрпочта" 9 мая. График работы отделений

Во время карантина, который продлили до 22 мая, в Украине будут работать некоторые отделения "Укрпочты" в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщила пресс-служба компании на своем сайте, передают Українські Новини.

Несмотря на официальный выходной день, 9 мая по всей Украине будет работать 36 отделений "Укрпочты".

Перечень отделений "Укрпочты", которые будут работать 9 мая

№ н/п Наименование филиала Индекс Наименование объекта почтовой связи Адресс объекта почтовой связи Режим работы 1 Винницкая дирекция 21004 Винница 4 г. Винница, площадь Привокзальная, 2 08:00-18:00

без перерыва 2 Винницкая

дирекция 21030 Винница 30 г. Винница,

просп. Юности, 20/73 09:00-15:00

без перерыва 3 Винницкая дирекция 21050 Винница 50 г. Винница, ул. Соборная, 8 08:00-18:00

без перерыва 4 Волынская дирекция 43025 Луцк 25 г. Луцк, ул. Кривой Вал, 19 09:00 - 14:00

без перерыва 5 Волынская дирекция 43501 ДКД Луцк г. Луцк, ул. Победы, 27 09:00 - 17:00

без перерыва 6 Днепропетровская дирекция 49000 Днепр г. Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, 62 10:00 - 15:00

без перерыва 7 Днепропетровская дирекция 50000 Кривой Рог г. Кривой Рог, пр. Почтовый, 26 10:00 - 15:00

без перерыва 8 Житомирская

дирекция 10014 Житомир 14 г. Житомир,

ул. Киевская, 20 09:00 - 14:00

без перерыва 9 Закарпатская

дирекция 88000 Ужгород г.Ужгород,

пл. Поштовая, 4 09:00 - 15:00

без перерыва 10 Закарпатская

дирекция 88501 ДКД Ужгород г. Ужгород, ул. Р. Шухевича, 27 09:00 - 15:00

без перерыва 11 Запорожская дирекция 69005 Запорожье 5 г. Запорожье, пр-т Соборный, 133 09:00 - 15:00

без перерыва 12 Кировоградская дирекция 25006 Кропивницкий 6 г. Кропивницкий, ул. Гоголя, 72 08:00 - 14:00

без перерыва 13 Луганская

дирекция 93401 Северодонецк 1 м. Северодонецк, ул. Донецкая, 7А 09:00-14:00

без перерыва 14 Луганская

дирекция 93003 Рубежное 3 г. Рубежное, ул. Освободителей, 92 09:00-14:00

без перерыва 15 Луганская

дирекция 91501 ДКД Рубежное г. Рубежное, ул. Набережная, 3 12:00-16:00

без перерыва 16 Луганская

дирекция 92702 Старобельск 2 г. Старобельск, площадь Базарная, 7 09:00 -14:00

без перерыва 17 Луганская

дирекция 93113 Лисичанск 13 г. Лисичанск, ул. Победы, 144 09:00-14:00

без перерыва 18 Львовская дирекция 79000 Львов - поштамт г. Львов, ул. Словацкого, 1 09:00 - 15:00

без перерыва 19 Львовская дирекция 79501 ДКД Львов г. Львов, пл. Дворцовая, 1 09:00 - 19:00

без перерыва 20 Николаевская дирекция 54001 Николаев 1 г. Николаев, ул. Адмиральская, 27/1 10:00 - 15:00

без перерыва 21 Николаевская дирекция 54501 ДКД Николаев м. Николаев, ул. Новозаводская, 1 09:00-16:00

без перерыва 22 Одесская дирекция 65001 Одесса 1 г. Одесса, ул. Садовая, 10 10:00 - 15:00

без перерыва 23 Одесская дирекция 65069 Одесса 69 г. Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 60 10:00 - 15:00

без перерыва 24 Одесская дирекция 65120 Одесса 120 г. Одесса, ул. Базовая, 11 09:00 - 16:00

без перерыва 25 Одесская дирекция 65501 ДКД Одесса г. Одесса, ул. Среднефонтанская, 26 10:00 - 15:00

без перерыва 26 Ровенская дирекция 33501 ДКД Ровно г. Ровно, ул. Привокзальная, 3А 09:00-14:00

без перерыва 27 Тернопольская дирекция 46001 Тернополь 1 г. Тернополь, ул. Черновола, 1 10:00-15:00

без перерыва 28 Тернопольская дирекция 46501 ДКД Тернополь г. Тернополь, площадь Привокзальная, 4 10:00-16:00

без перерыва 29 Харьковская дирекция 61001 Харьков 1 г. Харьков, ул. Молочная, 6 10:00 - 16:00

без перерыва 30 Харьковская дирекция 61052 Харьков 52 г. Харьков, Привокзальная площадь, 2 10:00 - 18:00

без перерыва 31 Харьковская дирекция 61501 ДКД Харьков г. Харьков, Привокзальная площадь, 2 09:00 - 17:00

без перерыва 32 Черкасская дирекция 18001 Черкассы 1 г. Черкассы, ул. Б. Вишневецкого, 34 09:00 - 15:00

без перерыва 33 Черновицкая дирекция 58002 Черновцы 2 г. Черновцы, ул. Почтовая, 6 10:00 - 16:00

без перерыва 34 Киевская городская дирекция 01001 Киев 1 г. Киев, ул. Крещатик, 22 10:00 - 17:00

без перерыва 35 Киевская городская дирекция 02002 Киев 2 г. Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 10:00 - 17:00

без перерыва 36 Киевская городская дирекция 03505 ДКД Киев г. Киев,

просп. Воздухофлотский,75 09:00 - 19:00

без перерыва

Ранее Українські Новини сообщали, в "Укрпочте" рассказали, как будут работать во время карантина.

Также 9 мая, в День победы над нацизмом во второй мировой войне, в Киеве не будут проводить массовые мероприятия.