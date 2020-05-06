Долар готується до стрибка: експерти розповіли, чи варто скуповувати валюту

В той час, як п'ятий тиждень поспіль курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD, незважаючи на те, що після травневих в Україні подешевшав долар, аналітики валютного ринку в один голос говорять про швидке подорожчання валюти. А ще всі експерти кажуть, що на наступному тижні краще не здавати, а купувати валюту як засіб накопичення, пише "Сьогодні".

"Інфляційний тренд нікуди не зник, – повторює член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. – У бізнесу зберігається відкладений попит на валюту, який в повній мірі почне реалізовуватися, як тільки країна стане виходити з карантину. Тому тим, хто має гривневі надлишки і хоче їх конвертувати в долари, саме час робити це в дні затишшя, коли курс на мінімумі".

Подібну пораду дав і керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин.

"На минулому тижні почалося зниження курсу продажу готівкового долара, так як попиту на нього практично немає, – зазначив Шевчишин. – Попиту немає в основному внаслідок того, що у населення не залишилося "зайвих" грошей, які можна вкласти у валюту. Але, схоже, що міжсвятковий тиждень – останній тиждень низького курсу долара та його стабільності, далі буде дорожче. Тому ті, хто купить валюту, до кінця року непогано на цьому зароблять".

Як повідомляли Українські Новини, ранее економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її.