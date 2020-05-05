У квітні до загального фонду держбюджету надійшло майже 91 млрд гривень, - Мінфін

У квітні 2020 року в загальний фонд державного бюджету надійшло 90,9 млрд гривень, в той час, як за 4 місяці держбюджет недоотримав понад 41 млрд гривень доходів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські новини.

За оперативними даними Державної казначейської служби, у квітні поточного року до загального фонду держбюджету надійшло 90,9 млрд гривень, з яких 43 млрд гривень надійшло від Національного банку, який згідно з законом "Про Національний банк України" щорічно після підтвердження річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження радою НБУ, перераховує до держбюджету частину свого прибутку.

Враховуючи строки сплати податків та зборів, основними податками, які наповнювали загальний фонд державного бюджету в звітному періоді були: податок на доходи фізичних осіб і військовий збір - 8,5 млрд гривень; податок на додану вартість (ПДВ) - 7,7 млрд гривень (сальдо), а також акцизний податок з вироблених в Україні товарів - 5,9 млрд гривень.

Крім того, 19,6 млрд гривень надійшло до загального фонду держбюджету у вигляді митних платежів, а відшкодування ПДВ склало 12 млрд гривень.

У цілому місячна розпис доходів загального фонду держбюджету виконано на 84,3%, за підсумками січня-квітня 2020 - на 86,1%.

Наголошується, що видатки по загальному фонду держбюджету за 4 місяці склали 308,9 млрд гривень, або 87,5% від розпису звітного періоду.

За підсумками січня-квітня держбюджет був виконаний з дефіцитом у розмірі 23,5 млрд гривень, у тому числі загальний фонд - з дефіцитом в сумі 33 млрд гривень, що відповідає показникам бюджету.

Вказується, що фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень-квітень 2020 становили 108 млрд гривень, або 84,1% від запланованих на цей період.

Все від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 7,8 млрд гривень (97% від плану), у тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті - 41,3 млрд гривень (1,2 млрд доларів і 0,3 млрд євро) .

Повідомляється, що з зовнішніх джерел залучено 34,2 млрд гривень (66% від плану), у тому числі 33,9 млрд гривень шляхом розміщення 10-річних євробондів на суму 1,25 млрд євро під 4,375% річних.

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-квітень 2020 склали близько 71,3 млрд гривень (81,8% від плану), платежі по обслуговуванню - 41,1 млрд гривень (94,2% плану).

Як повідомляли Українські Новини, у травні поточного року Україна повинна погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.

Держборг України в перший місяць карантину скоротився сократилсяна 3,6%.