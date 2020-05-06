Національний банк понизив гривню. Курс валют на сьогодні

Після того, як українці відпочивали три дні, Національний банк України підняв офіційний курс національної валюти, але вже станом на 6 травня знизив гривню на 0,25 копійок до 26,9774 UAH/USD. Про це повідомляє прес-служба Національного банку, повідомляють Українські Новини.

В попередній торговий день 5 травня, Національний банк України понизив гривню на 1,57% до 26,9749 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют станом на 6 травня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,6030 1 долар США 26,9774 1 швейцарський франк 27,7888 10 ієн 2,5279 10 російських рублів 3,6338 1 євро 29,2691

Раніше Українські Новини повідомляли, експерти розповіли, чи варто купувати іноземну валюту, або ж заощаджувати національну гривню, і що з нею буде після закінчення карантину.

Також у травні цього року Україна повинна погасити борг в 1,1 мільярда доларів за єврооблігації, які випустили в 2015 році під державні гарантії США. Також Україна повинна виплатити в цьому місяці близько 70 мільйонів доларів Міжнародному валютному фонду.