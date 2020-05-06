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06 травня 2020, середа, 05:30 9
Фінанси 2020-05-06T07:00:03+03:00
Українські Новини
Національний банк понизив гривню. Курс валют на сьогодні

Національний банк понизив гривню. Курс валют на сьогодні

Ирина Николенко
НБУ, курс євро, курс долара до гривні, курс валют сьогодні
Курс валют на 6 травня
Курс валют на 6 травня

Після того, як українці відпочивали три дні, Національний банк України підняв офіційний курс національної валюти, але вже станом на 6 травня знизив гривню на 0,25 копійок до 26,9774 UAH/USD. Про це повідомляє прес-служба Національного банку, повідомляють Українські Новини.

В попередній торговий день 5 травня, Національний банк України понизив гривню на 1,57% до 26,9749 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют станом на 6 травня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,6030
1 долар США 26,9774
1 швейцарський франк 27,7888
10 ієн 2,5279
10 російських рублів 3,6338
1 євро 29,2691

Раніше Українські Новини повідомляли, експерти розповіли, чи варто купувати іноземну валюту, або ж заощаджувати національну гривню, і що з нею буде після закінчення карантину.

Також у травні цього року Україна повинна погасити борг в 1,1 мільярда доларів за єврооблігації, які випустили в 2015 році під державні гарантії США. Також Україна повинна виплатити в цьому місяці близько 70 мільйонів доларів Міжнародному валютному фонду.

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