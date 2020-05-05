Пенсионный фонд направил еще 4,7 млрд гривен на финансирование пенсий за май

Во вторник, 5 мая, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжил финансирование пенсий, после того, как 4 мая направил на выплату пенсий 1,4 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении на странице Пенсионного фонда Украины в социльной сети Facebook.

Сообщается, что на пенсионные выплаты Пенсионный фонд направил 4,7 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 7,3 миллиарда гривен.

Финансирование пенсий за май. Инфографика: Пенсионный фонд

В ПФУ отметили, что все пенсионеры получат выплату пенсий в определенную дату выплаты в установленном порядке. Так, в зависимости от выбора пенсионеров, пенсия будет зачислена на счет в банке или деньги доставят почтальоны АО "Укрпочта" домой.

Как сообщали Українські Новини, в мае пенсии проиндексировали для 8,4 млн пенсионеров.

При этом нескольких миллионов человек индексация не затронет. Те, кто мало зарабатывал и не имеют минимум 30 (для женщин) или 35 (для мужчин) лет стажа, останутся без какого-либо повышения выплат.