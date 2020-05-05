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05 мая 2020, вторник, 16:28 740
Финансы 2020-05-05T16:45:02+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд направил еще 4,7 млрд гривен на финансирование пенсий за май

Пенсионный фонд направил еще 4,7 млрд гривен на финансирование пенсий за май

Ярина Вацяк
Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, пенсия в Украине, Финансирование пенсий, пенсия за май
Пенсионеры
Пенсионеры

Во вторник, 5 мая, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжил финансирование пенсий, после того, как 4 мая направил на выплату пенсий 1,4 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении на странице Пенсионного фонда Украины в социльной сети Facebook.

Сообщается, что на пенсионные выплаты Пенсионный фонд направил 4,7 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 7,3 миллиарда гривен.

Финансирование пенсий за май. Инфографика: Пенсионный фонд

В ПФУ отметили, что все пенсионеры получат выплату пенсий в определенную дату выплаты в установленном порядке. Так, в зависимости от выбора пенсионеров, пенсия будет зачислена на счет в банке или деньги доставят почтальоны АО "Укрпочта" домой.

Как сообщали Українські Новини, в мае пенсии проиндексировали для 8,4 млн пенсионеров.

При этом нескольких миллионов человек индексация не затронет. Те, кто мало зарабатывал и не имеют минимум 30 (для женщин) или 35 (для мужчин) лет стажа, останутся без какого-либо повышения выплат.

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