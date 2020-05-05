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05 травня 2020, вівторок, 16:28 13
Фінанси 2020-05-05T17:15:01+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд надіслав ще 4,7 млрд гривень на фінансування пенсій за травень

Пенсійний фонд надіслав ще 4,7 млрд гривень на фінансування пенсій за травень

Ярина Вацяк
ПФУ, Пенсійний фонд, пенсія, фінансування пенсій
Пенсіонери
Пенсіонери

Згідно із затвердженим графіком, у вівторок, 5 травня, Пенсійний фонд України продовжив фінансування пенсій, після того, як 4 травня направив на виплату пенсій 1,4 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Пенсійного фонду України соціального мережі Facebook.

Повідомляється, що на пенсійні виплати Пенсійний фонд надіслав 4,7 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 7,3 мільярда гривень.

Фінансування пенсій за травень. Інфографіка: Пенсійний фонд

В ПФУ зазначили, що всі пенсіонери отримають виплату пенсій в певну дату виплати в установленому порядку. Так, в залежності від вибору пенсіонерів, пенсія буде зарахована на рахунок в банку або гроші листоноші доставлять АТ "Укрпошта" додому.

Як повідомляли Українські Новини, у травні пенсії проіндексували для 8,4 млн пенсіонерів.

При цьому кількох мільйонів людей індексація не торкнеться. Ті, хто мало заробляв і не мають мінімум 30 (для жінок) або 35 (для чоловіків) років стажу, залишаться без будь-якого підвищення виплат.

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