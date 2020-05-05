Пенсійний фонд надіслав ще 4,7 млрд гривень на фінансування пенсій за травень

Згідно із затвердженим графіком, у вівторок, 5 травня, Пенсійний фонд України продовжив фінансування пенсій, після того, як 4 травня направив на виплату пенсій 1,4 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Пенсійного фонду України соціального мережі Facebook.

Повідомляється, що на пенсійні виплати Пенсійний фонд надіслав 4,7 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 7,3 мільярда гривень.

Фінансування пенсій за травень. Інфографіка: Пенсійний фонд

В ПФУ зазначили, що всі пенсіонери отримають виплату пенсій в певну дату виплати в установленому порядку. Так, в залежності від вибору пенсіонерів, пенсія буде зарахована на рахунок в банку або гроші листоноші доставлять АТ "Укрпошта" додому.

Як повідомляли Українські Новини, у травні пенсії проіндексували для 8,4 млн пенсіонерів.

При цьому кількох мільйонів людей індексація не торкнеться. Ті, хто мало заробляв і не мають мінімум 30 (для жінок) або 35 (для чоловіків) років стажу, залишаться без будь-якого підвищення виплат.