На пенсии в мае уже выделили 2,6 млн гривен, финансирование продолжается

Пенсионный фонд Украины (ПФУ), согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий, 4 мая выделил 1,4 млрд гривен на выплату пенсий, которую в мае проиндексировали для 8,4 млн пенсионеров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

"На пенсионные выплаты направлено 1,4 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 2,6 миллиарда гривен", - говорится в нем.

А ПФУ отметили, что порядок выплат не изменился. Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату. Средства будут зачислены на счет в банке или почтальоны АО "Укрпочты" доставят домой тем, кто выбрал соответствующий вид выплат.

Финансировние пенсий. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд Украины в мае будет выплачивать проиндексированы пенсии.

При этом нескольких миллионов человек индексация не затронет. Те, кто мало зарабатывал и не имеют минимум 30 (для женщин) или 35 (для мужчин) лет стажа, останутся без какого-либо повышения выплат.