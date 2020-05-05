На пенсии в мае уже выделили 2,6 млн гривен, финансирование продолжается

Пенсионный фонд Украины (ПФУ), согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий, 4 мая выделил 1,4 млрд гривен на выплату пенсий, которую в мае проиндексировали для 8,4 млн пенсионеров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины. "На пенсионные выплаты направлено 1,4 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 2,6 миллиарда гривен", - говорится в нем. А ПФУ отметили, что порядок выплат не изменился. Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату. Средства будут зачислены на счет в банке или почтальоны АО "Укрпочты" доставят домой тем, кто выбрал соответствующий вид выплат. Финансировние пенсий. Инфографика: ПФУ Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд Украины в мае будет выплачивать проиндексированы пенсии. При этом нескольких миллионов человек индексация не затронет. Те, кто мало зарабатывал и не имеют минимум 30 (для женщин) или 35 (для мужчин) лет стажа, останутся без какого-либо повышения выплат.