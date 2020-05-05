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05 мая 2020, вторник, 11:45 19
Общество 2020-05-05T11:47:14+03:00
Українські Новини
В Тернополе коронавирусом заболел работник "Новой почты". Безопасно ли получать посылки

В Тернополе коронавирусом заболел работник "Новой почты". Безопасно ли получать посылки

Кира Молчанова
Тернополь, Новая почта, защита от коронавируса, коронавирус в Тернополе
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Тернополе у одного из сотрудников терминала "Новой Почты" результат ПЦР-теста на коронавирус оказался положительным. Пока же в Тернопольской области 923 случая COVID-19.

Об этом сообщает издание 0352.ua, которое пообщалось с пресс-секретарем "Новой почты" Оксаной Тарасенко.

В письме отмечается, что действительно 4 мая, работник терминала "Новой почты" в Тернополе получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

"Заметим, что сотрудник находился с 18 до 21 апреля в отпуске. Вышел на работу 21 апреля, однако сразу взял больничный, чувствуя ухудшение состояния. Компания заранее утвержден протокол реагирования на такой случай и уже начала действовать по нему. В частности, терминал и все посылки и грузы будут продезинфицированы. Сотрудники терминала пройдут тестирование на коронавирус", — говорится в сообщении.

Там отметили, что компания взяла на себя заботу о больном сотруднике и членах его семьи и собирается привезти им продукты питания и лекарства.

Как сообщали Українські Новини, "Новая почта" разработала протокол, по которому будет действовать, если их сотрудник заболеет COVID-19. Так, если у сотрудника компании заподозрят коронавирус, почтовое отделение, в котором он работает, немедленно закрывается на дезинфекцию сроком на три дня.

Компания экспресс-доставки "Новая почта" ввела услугу доставки с Aliexpress (Cainiao Network, Alibaba Group) с февраля.

Кроме того, врачи рассказали, сколько коронавирус живет на разных поверхностях. Так, на бумаге он живет меньше трех часов, на пластике – меньше 7 дней.

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