Спецназ со стрельбой задержал вооруженного мужчину под Киевом, - СМИ

В селе Святопетровское под Киевом поздно вечером в понедельник спецподраздение КОРД задержало мужчину, который ходил по улице с ножом и напал на человека. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Неадекват ходил по ЖК с ножом и другим оружием, на кого-то напал, а потом закрылся в квартире. Приехало спецподраздение КОРД, выбили дверь, была слышна стрельба из автомата. Надеемся, холостыми", – говорится в сообщении паблика, где также опубликовано видео с места инцидента.

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