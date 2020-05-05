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05 мая 2020, вторник, 11:09 2469
Происшествия 2020-05-05T11:30:02+03:00
Українські Новини
Спецназ со стрельбой задержал вооруженного мужчину под Киевом, - СМИ

Спецназ со стрельбой задержал вооруженного мужчину под Киевом, - СМИ

Ольга Фандорина
Нападение, Спецназ, вооруженный человек, КОРД

В селе Святопетровское под Киевом поздно вечером в понедельник спецподраздение КОРД задержало мужчину, который ходил по улице с ножом и напал на человека. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Неадекват ходил по ЖК с ножом и другим оружием, на кого-то напал, а потом закрылся в квартире. Приехало спецподраздение КОРД, выбили дверь, была слышна стрельба из автомата. Надеемся, холостыми", – говорится в сообщении паблика, где также опубликовано видео с места инцидента.

Напомним, в Белой Церкви пьяный мужчина устроил стрельбу в прохожих.

В Харькове полицейский стрелял в водителя Subaru, чтобы остановить его. Ранее в Киеве застрелили пластического хирурга

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