Зеленский — диктатор, но я за него голосовал на выборах, — мэр Черкасс

Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко, который ослабил карантин в своем городе, назвал президента Владимира Зеленского диктатором и признался, что поддерживал его на выборах.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш".

По словам мэра, Украина является парламентско-президентской республикой, однако президент ведет себя как диктатор.

"Мне кажется, насколько мне память не подводит, у нас парламентско-президентская республика. И есть разные формы правления. Есть монархии, где монарх устанавливает законы и сам их придерживается. Есть диктатура, где диктатор устанавливает законы, и эти законы действуют исключительно для народа. Вы мне скажите, у нас президент Зеленский кто? Верховная Рада - монобольшисть. Премьер-министр его, все министры его. Мне кажется, он диктатор", - сказал Бондаренко.

В то же время мэр отметил, что поддерживал Зеленского на выборах.







Как сообщали Українські Новини, прокуратура начала расследование в отношении должностных лиц Черкасского городского совета по факту решения об ослаблении карантина в городе.



Кроме того, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе.