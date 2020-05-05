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  • Зеленский — диктатор, но я за него голосовал на выборах, — мэр Черкасс
05 мая 2020, вторник, 09:56 1082
Политика 2020-05-05T11:45:03+03:00
Українські Новини
Зеленский — диктатор, но я за него голосовал на выборах, — мэр Черкасс

Зеленский — диктатор, но я за него голосовал на выборах, — мэр Черкасс

Валерия Драгомирова
Диктатура, Владимир Зеленский, Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс
Анатолий Бондаренко. Скриншот: YouTube/НАШ
Анатолий Бондаренко. Скриншот: YouTube/НАШ

Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко, который ослабил карантин в своем городе, назвал президента Владимира Зеленского диктатором и признался, что поддерживал его на выборах.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш".

По словам мэра, Украина является парламентско-президентской республикой, однако президент ведет себя как диктатор.

"Мне кажется, насколько мне память не подводит, у нас парламентско-президентская республика. И есть разные формы правления. Есть монархии, где монарх устанавливает законы и сам их придерживается. Есть диктатура, где диктатор устанавливает законы, и эти законы действуют исключительно для народа. Вы мне скажите, у нас президент Зеленский кто? Верховная Рада - монобольшисть. Премьер-министр его, все министры его. Мне кажется, он диктатор", - сказал Бондаренко.

В то же время мэр отметил, что поддерживал Зеленского на выборах.



Как сообщали Українські Новини, прокуратура начала расследование в отношении должностных лиц Черкасского городского совета по факту решения об ослаблении карантина в городе.

Кроме того, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе. 

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