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05 мая 2020, вторник, 05:29 156 Инфографика
Lifestyle 2020-05-05T05:50:29+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, каким знакам зодиака улыбнется удача 5 мая

Астролог рассказал, каким знакам зодиака улыбнется удача 5 мая

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

После насыщенного понедельника всех знаков зодиака ждет не менее насыщенный вторник. Подробнее о том, на чьей стороне будут звезды во вторник, 5 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки прогнозу астролога.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки прогнозу астролога.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнов ждет не самый удачный день на этой неделе. Звезды уверяют, что вторник будет наполнен ложными иллюзиями и плохим настроением. В этот день лучше отказаться от важных дел и просто отдохнуть от суеты.

Телец (20 апреля – 20 мая)

У Тельцов во вторник могут возникнуть различные конфликты и обостриться отношения с близкими. В этот период лучше воздержаться от опрометчивых поступков, а все важные задачи решать в первой половине дня, тогда представителям этого знака представится шанс справиться со всеми обязательствами более-менее успешно.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Во вторник самоуверенность и излишняя амбициозность могут сыграть против Близнецов и стать причиной ошибок. Потому звезды советуют быть осмотрительнее при принятии решений, а все действия должны заранее продумывать.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам во вторник придется действовать необдуманно и импульсивно из-за того, что эмоции в этот день возьмут верх. Однако звезды уверяют, что при должном трудолюбии и скрупулезности в делах есть вероятность преуспеть и достичь успеха.

Лев (23 июля – 22 августа)

На пути Львов могут возникать различного рода препятствия и трудности во вторник. В этот день реализовать задуманное будет сложно. Также в течение дня есть вероятность обострения конфликтов с окружающими. Потому звезды советуют постараться сдерживать свои эмоции и не встревать в ссоры и конфликты.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Удача будет на стороне Дев, а шансы на успех увеличатся. Звезды уверяют, что во вторник предствителям этого знака зодиака можно заниматься важными делами и начинать новые. Также будет высока вероятность получения прибыли.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Если Весы смогут правильно расставить акценты и определиться с приоритетными задачами, то они преуспеют во многих делах и достигнут хорошего результата в своих действиях. Но также звезды советуют во вторник обратить внимание на здоровье, ведь есть риск обострения хронических заболеваний.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У творческих и амбициозных Скорпионов наступит благоприятный день. Работоспособность представителей этого знака будет на высоте, что подтолкнет их к решительным действиям. Звезды уверяют, что Скорпионам захочется творить и реализовать в жизнь идеи. 

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Во вторник Стрельцов ждут перемены. Звезды уверяют, что может многое в жизни поменяться в лучшую сторону. Но в этот день следует избегать решения финансовых вопросов. Также лучше отказаться от импульсивных покупок. Есть риск, что купленные вещи не принесут пользы в будущем.

Козерог (22 декабря – 19 января)

У Козерогов во вторник не будут стопориться дела и все происходящее не будет вызывать сомнений и негативных эмоций. Звезды уверяют, что представители этого знака смогут легко менять свои планы, исправить некоторые ошибки и помириться с теми, с кем были в ссоре

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день могут обостриться накопившиеся противоречия с окружающими. Звезды советуют не идти на поводу у эмоций, сдерживать свои амбиции и чувства. Но в целом многие события этого дня будут складываться неплохо, если Водолеи будут действовать осторожно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб могут ожидать сюрпризы и хорошие новости. Звезды уверяют, то многие события будут развиваться спонтанно, но для представителей знака это будет только на руку. Жизненный потенциал Рыб будет на высоте и переутомление им грозить не будет.

Как сообщали Українські Новини, в мае можно будет наблюдать Цветочное полнолуние.

Также во вторник, 5 мая, ожидается магнитная буря.

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