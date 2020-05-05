Астролог рассказал, каким знакам зодиака улыбнется удача 5 мая

После насыщенного понедельника всех знаков зодиака ждет не менее насыщенный вторник. Подробнее о том, на чьей стороне будут звезды во вторник, 5 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки прогнозу астролога.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнов ждет не самый удачный день на этой неделе. Звезды уверяют, что вторник будет наполнен ложными иллюзиями и плохим настроением. В этот день лучше отказаться от важных дел и просто отдохнуть от суеты.

Телец (20 апреля – 20 мая)

У Тельцов во вторник могут возникнуть различные конфликты и обостриться отношения с близкими. В этот период лучше воздержаться от опрометчивых поступков, а все важные задачи решать в первой половине дня, тогда представителям этого знака представится шанс справиться со всеми обязательствами более-менее успешно.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Во вторник самоуверенность и излишняя амбициозность могут сыграть против Близнецов и стать причиной ошибок. Потому звезды советуют быть осмотрительнее при принятии решений, а все действия должны заранее продумывать.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам во вторник придется действовать необдуманно и импульсивно из-за того, что эмоции в этот день возьмут верх. Однако звезды уверяют, что при должном трудолюбии и скрупулезности в делах есть вероятность преуспеть и достичь успеха.

Лев (23 июля – 22 августа)

На пути Львов могут возникать различного рода препятствия и трудности во вторник. В этот день реализовать задуманное будет сложно. Также в течение дня есть вероятность обострения конфликтов с окружающими. Потому звезды советуют постараться сдерживать свои эмоции и не встревать в ссоры и конфликты.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Удача будет на стороне Дев, а шансы на успех увеличатся. Звезды уверяют, что во вторник предствителям этого знака зодиака можно заниматься важными делами и начинать новые. Также будет высока вероятность получения прибыли.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Если Весы смогут правильно расставить акценты и определиться с приоритетными задачами, то они преуспеют во многих делах и достигнут хорошего результата в своих действиях. Но также звезды советуют во вторник обратить внимание на здоровье, ведь есть риск обострения хронических заболеваний.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У творческих и амбициозных Скорпионов наступит благоприятный день. Работоспособность представителей этого знака будет на высоте, что подтолкнет их к решительным действиям. Звезды уверяют, что Скорпионам захочется творить и реализовать в жизнь идеи.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Во вторник Стрельцов ждут перемены. Звезды уверяют, что может многое в жизни поменяться в лучшую сторону. Но в этот день следует избегать решения финансовых вопросов. Также лучше отказаться от импульсивных покупок. Есть риск, что купленные вещи не принесут пользы в будущем.

Козерог (22 декабря – 19 января)

У Козерогов во вторник не будут стопориться дела и все происходящее не будет вызывать сомнений и негативных эмоций. Звезды уверяют, что представители этого знака смогут легко менять свои планы, исправить некоторые ошибки и помириться с теми, с кем были в ссоре

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день могут обостриться накопившиеся противоречия с окружающими. Звезды советуют не идти на поводу у эмоций, сдерживать свои амбиции и чувства. Но в целом многие события этого дня будут складываться неплохо, если Водолеи будут действовать осторожно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб могут ожидать сюрпризы и хорошие новости. Звезды уверяют, то многие события будут развиваться спонтанно, но для представителей знака это будет только на руку. Жизненный потенциал Рыб будет на высоте и переутомление им грозить не будет.

Как сообщали Українські Новини, в мае можно будет наблюдать Цветочное полнолуние.

Также во вторник, 5 мая, ожидается магнитная буря.