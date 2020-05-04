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04 мая 2020, понедельник, 05:28 5 Инфографика
Lifestyle 2020-05-04T05:30:01+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, кого из знаков зодиака ждет легкий день 4 мая

Астролог рассказал, кого из знаков зодиака ждет легкий день 4 мая

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В первый день рабочий день после длинных майских выходных звезды приготовили всем знакам зодиака множество дел. Подробнее об астрологическом прогнозе на понедельник, 4 мая, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В понедельник Овнам не удастся легко достичь поставленных целей из-за того, что на пути будут возникать преграды и слишком многое будет идти не так, как ожидалось. Звезды советуют представителям этого знака не планировать важные дела на понедельник.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В понедельник Тельцы смогут достичь успеха только в том случае, если быстро возьмуть под контроль текущую собственные переживания и сосредоточатся исключительно на делах. Также в этот день звезды не советуют делиться своими планами и обсуждать с кем-то личное.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В понедельник Близнецов ждет конфликтный день. Звезды уверяют, что предтавителям этого знака будет крайне трудно достичь понимания с окружающими. Близнецам следует обращать внимание на свои слова, ведь даже безобидная шутка многим может показаться грубоватой.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раков ждет удачный день. Звезды уверяют, что у представителей этого знака появится шанс преуспеть, а стечение обстоятельств позволит быстро решить текущие задачи. Также Раки в понедельник смогут преуспеть в финансовой сфере.

Лев (23 июля – 22 августа)

В понедельник у Львов могут возникать трудности в делах. Но звезды уверяют, что не стоит слишком переживать, ведь представители этого знака смогут с ними справиться быстро и легко. Вторая половина дня будет благоприятным временем для общения с близкими и отдыха.

Дева (23 августа – 22 сентября)

День у Дев продей хорошо, не возникнет ни одной причины для волнений. В понедельник представители этого знака могут получить полезную информации, не исключены также и денежные поступления. Однако тратить деньги звезды не советуют, иначе есть риск потратить их на то, что не пригодится и в будущем не принесет уловлетворения.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весов ждет удачный день, никаких трудностей не возникнет. Потому звезды советуют отложить в сторону и сконцентрироваться на первоочередных задачах. Также в понедельник представителям этого знака по cилам будет оказать помощь тому, кто оказался в трудном положении.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В понедельник Скорпионам следут запастить терпением и действовать постепенно, ведь события этого дня будут развиваться медленно и возможны задержки в любых делах, а спешка может привести к проблемам.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы лекто смогут добиться успеха и справиться с любыми препятствиями на пути. В этот день такжу удачными будут все дела, которые касаются финансовых вопросов.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В понедельник обстоятельства не всегда будут складываться в пользу Козерогов,  потому больших успехов достичь вряд ли удастся. В этот период звезды советуют не давать каких-либо обещаний и не делиться планами на будущее. Также следует быть осторожнее с финансами, день не подходит для импульсивных покупок.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеев ждет спокойный день. Звезды уверяют, что в понедельник хорошо заниматься повседневными делами и решать текущие вопросы. Также вероятны денежные поступления, представителям этого знака могут вернуть долги или они сумеют быстро заработать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам будет трудно сохранять оптимизм в понедельник. Звезды уверяют, что на протяжении всего дня впечатлительность представителей этого знака не позволит правильно реагировать на происходящее, любое недоразумение может выбить из колеи и вызвать бурю эмоций. В этот день не стоит браться за важные дела и взваливать на свои плечи много забот.

Как сообщали Українські Новини, в мае можно будет наблюдать Цветочное полнолуние.

Также во вторник, 5 мая, ожидается магнитная буря.

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