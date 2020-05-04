Электроэнергия для промпотребителей подорожала: "Интрерпайп" просит Зеленского вмешаться

В то время, как цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах, трубно-колесный холдинг "Интерпайп" просит Президента Владимира Зеленского разобраться в ситуации с подорожанием электроэнергии для промпотребителей.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Отмечается, что "Интерпайп" обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться с ситуацией, которая сложилась на энергорынке.

"Согласно письму, которое подписали более 4 тыс. работников компании, в течение последних месяцев Кабинет министров и НКРЭКУ системно принимают решения, направленные на удорожание электроэнергии для промышленных потребителей. Так, в начале марта НКРЭКУ добавила один дополнительный час пикового тарифа, т.е. стало уже не 9 ночных часов, а 8. В конце марта НАЭК "Энергоатом" в одностороннем порядке ограничила отпуск э/энергии, продаваемой по PSO-обязательствам, в адрес госпредприятия "Гарантированный покупатель" и начала продажи на рынке на сутки вперед (РДН) по максимальной цене "прайс-кэпа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале апреля НКРЭКУ полностью запретила импорт э/энергии, несмотря на то, что доля импорта в общем балансе потребления электроэнергии составляла менее 1%, а потому не представляла угрозы для отечественной энергетики.

В сообщении отмечается, что в середине апреля "Укрэнерго" ограничила базовую нагрузку атомных электростанций (АЭС) в пользу производства дорогой электроэнергии на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях (ВЭС, СЭС и ТЭС), при этом остановка 17% мощностей "Энергоатома" привела к увеличению производства "зеленой" и тепловой э/энергии, а также существенно повлияла на цену электроэнергии.

"Вместо дешевой атомной энергии потребители должны были платить за дорогую "зеленую". А последнее решение Кабмина позволяет предположить, что с мая на энергетическом рынке начнется бесконтрольный и необоснованный рост цен на электроэнергию. Речь идет о том, что по решению правительства "Энергоатом" в конце апреля - начале мая 2020 полностью остановит три атомных блока (№6 Запорожской АЭС, №3 Ривненской АЭС и №2 Запорожской АЭС) общей мощностью 3000 МВт/ч, а также уменьшит производство электроэнергии еще на 5 блоках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация, сложившаяся на украинском энергетическом рынке, противоречит здравому смыслу, так как потребление энергоносителей в мире и в Украине существенно сокращается, цены на нефть, природный газ и уголь падают, а в Украине же тарифы растут.

При этом на сегодня стоимость электроэнергии в Украине почти в два раза превышает тарифы, которые действуют в странах Восточной Европы: Польши, Венгрии, Румынии, Словакии.

"Каждую неделю мы фиксируем рост цен на э/э. В последние дни апреля тарифы выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о системных действиях правительства, направленных на сознательное повышение стоимости электроэнергии в интересах частного монополиста, а не для поддержки всей украинской промышленности", - сказал директор по экономике и финансам "Интерпайп"Денис Морозов.

Он напомнил, что предприятия "Интерпайп" - одни из немногих работающих в регионе.

"Мы продолжаем работать на фоне резкого снижения проса на нашу продукцию и уменьшения объема заказов. Сегодня на заводах компании работает 11 тысяч человек. Около 50 тыс. членов их семей зависят от того, продолжат ли заводы работать в текущих условиях. Рост тарифов на электроэнергию отбирает у промышленности средства для зарплат и инвестиций в пользу энергетического монополиста. Мы будем вынуждены сокращать людей и закрывать цеха", - подытожил он.

По его словам, это приведет резкому снижению налоговых отчислений и ликвидации рабочих мест и, как следствие, вызовет социальную напряженность в регионе.

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза.

Также СБУ просит Раду решить проблему неконтролируемого роста "зеленой" генерации.