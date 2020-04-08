Готовим арахисовую пасту. Простой рецепт приготовления в домашних условиях

Арахисовая паста является универсальным и постным блюдом. Ее используют в качестве намазки на тосты, как топинг для мороженого. Арахисовую пасту можно также есть ложкой. Ранее мы поделились рецептом вкусным синнабонов. Сегодня Українські Новини расскажут простой рецепт приготовления арахисовой пасты в домашних условиях.

Основным ингредиентом для приготовления арахисовой пасты является арахис. Количество арахиса не имеет значения. Важно не дать ему сгореть и не пережарить его. Кроме того, использовать арахис для пасты можно как и сырой так и жареный, а такж соленый. В таком случае добавлять соль в пасту не стоит.

Рецепт:

В микроволновке поджариваем арахис на самой высокой мощности около 5 минут, время от времени помешивая его для равномерного приготовления. В духовке орехи сушат примерно при 200 градусах 15-20 минут. Очистить орехи от кожуры. С поджаренного арахиса тонкая кожица снимается довольно быстро и без проблем, но чистить большое количество орехов удобнее всего не поштучно, а с помощью обычного полиэтиленового пакета. После того, как орехи остыли – перекладываем их в пакет и завязываем его. Ладонями перетереть арахис - так он быстро и легко сам сбрасывает кожицу, при этом руки остаются чистыми. В чашу комбайна или блендера поместить часть арахиса, добавить немного растительного (у меня подсолнечное) масла, соли и сахара (в процессе можно будет корректировать вкус под свои личные предпочтения). Измельчаем орехи - вначале получается мелкая ореховая крошка. По мере измельчения из арахиса начнет выделяться масло, а после будет сбиваться комочками. Снять крышку и ножом или вилкой счистить массу с боков чаши, чтобы она снова легла на дно. Спустя пару минут арахис превратится в пасту. Масса нагреется, выделится еще больше масла, благодаря чему смесь станет жиже и еще более однородной. Продолжить измельчать орехи до нужной консистенции Горячая арахисовая паста получается практически полностью однородной с незначительными вкраплениями мелкой-мелкой ореховой крошки. Чем дольше ее измельчать, тем более гомогенной она становится. На приготовление одной порции может уйти от 5 до 15 минут - это зависит от количества орехов и мощности электроприбора.

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