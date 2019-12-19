Сладости или гадости: как влияет на организм потребление сахара

С середины декабря каждый год неизменно начинается самое горячее время для сладкоежек, потому что конфеты и тортики становятся едва ли не заменой основному рациону. Разумеется, больше всего риску пострадать от обилия сладкого подвергаются маленькие дети, ведь сладкие подарки на многочисленных утренниках, от гостей и родственников совсем не способствуют здоровью. О том, как влияет на организм большое количество сладкого - рассказала на своей странице в Facebook Ульяна Супрун.

Стоит сразу отметить, что исследованиями ВООЗ уже давно определена дневная норма сахара для взрослого человека - 25 грамм (максимум - 50), и это, если не учитывать магазинные кондитерские изделия, которые автоматически превышают эту норму по всем показателям. При этом, если верить общенациональным исследованиям, среднестатистический украинский подросток потребляет 67 г сахара в день, дошкольники - 56 г, а малыши - 47 г, что уже заставляет сделать вывод, что украинские дети употребляют слишком много сахара.

Меж тем, как отмечают медики, чрезмерное употребление сахара крайне негативно сказывается и на детском, и на взрослом организме. Увеличивается риск ожирения, появления сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболевание, появляются проблемы с кожей и зубами. Кроме того, нередко именно регулярное употребление сладкого вызывает в организме тотальный дефицит полезных веществ, витаминов и микроэлементов. При этом, отдельно отмечается, что зачастую магазинные сладости, помимо самого сахара, содержат также самые разнообразные усилители вкуса, подсластители и трансжиры, которые представляют особую опасность для человеческого организма. Во многих странах продажа продуктов с трансжирами в составе уже запрещена.

Для борьбы с ужасающей статистикой и массовым потреблением сладкого ВООЗ организовала глобальную кампанию по всему миру, которая предусматривает полный отказ от трансжиров уже к 2023 году.

Как уберечь себя и свою семью уже сейчас? Очень просто. Для начала, читать этикетки на магазинных сладостях. Если вы видите надпись "содержит гидрогенизованные растительные жиры" - от такого продукта лучше воздержаться.

Что ж, теперь совсем ограничить употребление сладкого? Разумеется, нет. Существуют и альтернативные сладости, которые уже сейчас пользуются успехом. Например, натуральная пастила на основе фруктового пюре, а также продукты на основе меда, коричневого сахара, сиропа агавы и тд. Однако, это тоже не панацея, и употреблять такие сладости тоже следует умеренно, в соответствии с нормой. В частности, британская Национальная служба здоровья советует детям до 4 лет вообще не давать подслащенной еды, а детям и взрослым употреблять от 19 до 30 г сахара в день.

Кроме того, нельзя отрицать пользу домашних сладостей. Во всяком случае, так вы точно сможете быть уверены в качестве продукта, который употребляете.

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