Гривна начала падать. Курс нацвалюты от НБУ на 5 мая

Пока доллар падает, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 5 мая, на 0,96 коп. до 26,9832 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 мая, на 0,01 коп. до 26,9736 UAH/USD.

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Тем временем с 24 по 30 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD пятую неделю подряд.

Кроме того, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 апреля на 1,01 коп. до 27,2148 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,39 коп. до 26,8452 UAH/USD.