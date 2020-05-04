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04 мая 2020, понедельник, 14:58 407
Экономика 2020-05-04T15:15:01+03:00
Українські Новини
Гривна начала падать. Курс нацвалюты от НБУ на 5 мая

Гривна начала падать. Курс нацвалюты от НБУ на 5 мая

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

Пока доллар падает, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 5 мая, на 0,96 коп. до 26,9832 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 мая, на 0,01 коп. до 26,9736 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что случится с курсом валют после отмены карантина.

Тем временем с 24 по 30 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD пятую неделю подряд.

Кроме того, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 апреля на 1,01 коп. до 27,2148 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,39 коп. до 26,8452 UAH/USD.

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