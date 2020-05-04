Гривня почала падати. Курс нацвалюти від НБУ на 5 травня

Поки долар падає, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 5 травня, на 0,96 коп. до 26,9832 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 травня, на 0,01 коп. до 26,9736 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що станеться з курсом валют після відміни карантину.

Тим часом з 24 по 30 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD п'ятий тиждень поспіль.

Крім того, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 квітня на 1,01 коп. до 27,2148 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,39 коп. до 26,8452 UAH/USD.