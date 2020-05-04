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04 травня 2020, понеділок, 14:58 45
Економіка 2020-05-04T17:00:03+03:00
Українські Новини
Гривня почала падати. Курс нацвалюти від НБУ на 5 травня

Гривня почала падати. Курс нацвалюти від НБУ на 5 травня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

Поки долар падає, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 5 травня, на 0,96 коп. до 26,9832 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 травня, на 0,01 коп. до 26,9736 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що станеться з курсом валют після відміни карантину.

Тим часом з 24 по 30 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD п'ятий тиждень поспіль.

Крім того, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 квітня на 1,01 коп. до 27,2148 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,39 коп. до 26,8452 UAH/USD.

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