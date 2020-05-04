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04 мая 2020, понедельник, 12:55 339
Общество 2020-05-04T14:45:03+03:00
Українські Новини
В Киеве используют дроны для дезинфекции от коронавируса

В Киеве используют дроны для дезинфекции от коронавируса

Валерия Драгомирова
Виталий Кличко, Коронавирус, Дроны, коронавирус в Киеве

Киев использует для дезинфекции городских объектов беспилотные технологии - дроны, в то время, как в столице больше всего больных коронавирусом в Дарницком и Печерском районах

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ.

В частности, такую ​​технологию уже протестировали на мусоросжигательном заводе "Энергия" и в "Киевпастранс".

"Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса. Эффективнее покрывает площадь обработки, экономит время на нее. Для санобработки город привлекает дроны, которые обычно работают в сельском хозяйстве для нанесения пестицидов на поля. А сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий в городе", - рассказал Кличко.

Кличко также отметил, что коммунальные предприятия продолжают мыть и дезинфицировать улицы столицы в усиленном режиме.



Как сообщали Українські Новини, в Киеве количество новых случаев коронавируса сокращается второй день подряд. 

Также сегодня начался 54-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. 

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