В Киеве используют дроны для дезинфекции от коронавируса

Киев использует для дезинфекции городских объектов беспилотные технологии - дроны, в то время, как в столице больше всего больных коронавирусом в Дарницком и Печерском районах.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ.



В частности, такую ​​технологию уже протестировали на мусоросжигательном заводе "Энергия" и в "Киевпастранс".

"Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса. Эффективнее покрывает площадь обработки, экономит время на нее. Для санобработки город привлекает дроны, которые обычно работают в сельском хозяйстве для нанесения пестицидов на поля. А сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий в городе", - рассказал Кличко.

Кличко также отметил, что коммунальные предприятия продолжают мыть и дезинфицировать улицы столицы в усиленном режиме.







Как сообщали Українські Новини, в Киеве количество новых случаев коронавируса сокращается второй день подряд.



Также сегодня начался 54-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.