Всеукраинская школа онлайн. Расписание занятий для 5-11 классов

В понедельник, 4 мая, началась пятая неделя Всеукраинской школы онлайн. Уроки транслируют украинские телеканалы с понедельника по пятницу с 10:00. В Минобразования опубликовали расписание занятий с 4 по 8 мая.Уроки транслируются с украинского языка, украинской литературы, истории Украины, всемирной истории, английского языка, физики, алгебры, геометрии, географии, химии и биологии. По классам закреплены такие телеканалы: 5 класс - Плюс-Плюс и 112 Украина. 6 класс - ZOOM и NewsOne. 7 класс - ZIK. 8 класс - Индиго и УНИАН. 9 класс - РАДА и UA: Культура. 10 класс - UA: Первый. 11 класс - М1. Расписание занятий для 5 класса. Инфографика: МОН Расписание занятий для 6 класса. Инфографика: МОН Расписание занятий для 7 класса. Инфографика: МОН Расписание занятий для 8 класса. Инфографика: МОН Расписание занятий для 9 класса. Инфографика: МОН Расписание занятий для 10 класса. Инфографика: МОН Расписание занятий для 11 класса. Инфографика: МОН Как сообщали Українські Новини, проект видеоуроков для школьников 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн" финансируют частные организации.