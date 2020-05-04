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04 мая 2020, понедельник, 09:26 191 Инфографика
Общество 2020-05-04T10:15:02+03:00
Українські Новини
Всеукраинская школа онлайн. Расписание занятий для 5-11 классов

Всеукраинская школа онлайн. Расписание занятий для 5-11 классов

Валерия Драгомирова
Школьники, Карантин, Уроки, Всеукраинская школа онлайн
Онлайн-уроки. Фото: pixabay
Онлайн-уроки. Фото: pixabay

В понедельник, 4 мая, началась пятая неделя Всеукраинской школы онлайн. Уроки транслируют украинские телеканалы с понедельника по пятницу с 10:00. В Минобразования опубликовали расписание занятий с 4 по 8 мая.

Уроки транслируются с украинского языка, украинской литературы, истории Украины, всемирной истории, английского языка, физики, алгебры, геометрии, географии, химии и биологии.

По классам закреплены такие телеканалы:

  • 5 класс - Плюс-Плюс и 112 Украина.
  • 6 класс - ZOOM и NewsOne.
  • 7 класс - ZIK.
  • 8 класс - Индиго и УНИАН.
  • 9 класс - РАДА и UA: Культура.
  • 10 класс - UA: Первый.
  • 11 класс - М1.

Расписание занятий для 5 класса. Инфографика: МОНРасписание занятий для 5 класса. Инфографика: МОН

Расписание занятий для 6 класса. Инфографика: МОНРасписание занятий для 6 класса. Инфографика: МОН

Расписание занятий для 7 класса. Инфографика: МОНРасписание занятий для 7 класса. Инфографика: МОН

Расписание занятий для8 класса. Инфографика: МОНРасписание занятий для 8 класса. Инфографика: МОН

Расписание занятий для 9 класса. Инфографика: МОНРасписание занятий для 9 класса. Инфографика: МОН

Расписание занятий для 10 класса. Инфографика: МОНРасписание занятий для 10 класса. Инфографика: МОН

Расписание занятий для 11 класса. Инфографика: МОНРасписание занятий для 11 класса. Инфографика: МОН

Как сообщали Українські Новини, проект видеоуроков для школьников 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн" финансируют частные организации

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