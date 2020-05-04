Всеукраїнська школа онлайн. Розклад занять для 5-11 класів

Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта

На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11

Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26

За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка