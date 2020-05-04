Всеукраїнська школа онлайн. Розклад занять для 5-11 класів

У понеділок, 4 травня, розпочався п'ятий тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Уроки транслюють українські телеканали з понеділка по п'ятницю з 10:00. У Міносвіти опублікували розклад занять з 4 по 8 травня.Уроки транслюються з української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології. За класами закріплені такі телеканали: 5 клас - Плюс-Плюс і 112 Україна. 6 клас - ZOOM і NewsOne. 7 клас - ZIK. 8 клас - Індиго та УНІАН. 9 клас - РАДА і UA: Культура. 10 клас - UA: Перший. 11 клас - М1. Розклад занять для 5 класу. Інфографіка: МОН Розклад занять для 6 класу. Інфографіка: МОН Розклад занять для 7 класу. Інфографіка: МОН Розклад занять для 8 класу. Інфографіка: МОН Розклад занять для 9 класу. Інфографіка: МОН Розклад занять для 10 класу. Інфографіка: МОН Розклад занять для 11 класу. Інфографіка: МОН Як повідомляли Українські Новини, проєкт відеоуроків для школярів 5-11 класів "Всеукраїнська школа онлайн" фінансують приватні організації.