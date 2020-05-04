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04 травня 2020, понеділок, 09:33 20 Інфографіка
Суспільство 2020-05-04T10:45:02+03:00
Українські Новини
Всеукраїнська школа онлайн. Розклад занять для 5-11 класів

Всеукраїнська школа онлайн. Розклад занять для 5-11 класів

Валерия Драгомирова
Карантин, Уроки, школярі, Всеукраїнська школа онлайн
Онлайн-уроки. Фото: pixabay
Онлайн-уроки. Фото: pixabay

У понеділок, 4 травня, розпочався п'ятий тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Уроки транслюють українські телеканали з понеділка по п'ятницю з 10:00. У Міносвіти опублікували розклад занять з 4 по 8 травня.

Уроки транслюються з української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології.

За класами закріплені такі телеканали:

  • 5 клас - Плюс-Плюс і 112 Україна.
  • 6 клас - ZOOM і NewsOne.
  • 7 клас - ZIK.
  • 8 клас - Індиго та УНІАН.
  • 9 клас - РАДА і UA: Культура.
  • 10 клас - UA: Перший.
  • 11 клас - М1.

Розклад занять для 5 класу. Інфографіка: МОНРозклад занять для 5 класу. Інфографіка: МОН

Розклад занять для 6 класу. Інфографіка: МОНРозклад занять для 6 класу. Інфографіка: МОН

Розклад занять для 7 класу. Інфографіка: МОНРозклад занять для 7 класу. Інфографіка: МОН

Розклад занять для8 класу. Інфографіка: МОНРозклад занять для 8 класу. Інфографіка: МОН

Розклад занять для 9 класу. Інфографіка: МОНРозклад занять для 9 класу. Інфографіка: МОН

Розклад занять для 10 класу. Інфографіка: МОНРозклад занять для 10 класу. Інфографіка: МОН

Розклад занять для 11 класу. Інфографіка: МОНРозклад занять для 11 класу. Інфографіка: МОН

Як повідомляли Українські Новини, проєкт відеоуроків для школярів 5-11 класів "Всеукраїнська школа онлайн" фінансують приватні організації.

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