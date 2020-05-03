подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
03 мая 2020, воскресенье, 21:21 4783 Карта
Общество 2020-05-03T21:21:59+03:00
Українські Новини
Грозы с градом и шквалами: какой будет погода в Украине в понедельник

Грозы с градом и шквалами: какой будет погода в Украине в понедельник

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Непогода, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Погода на завтра
Атмосферный фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko
Атмосферный фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko

После того, как Украину на выходных накрыл грозовой фронт, в понедельник, 4 мая в Киеве облачно с прояснениями, ​​кратковременные дожди, грозы, местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +18…+20 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди (ночью небольшие), ​грозы, местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Карпатах кратковременные дожди (ночью небольшие), температура ночью и днем +2…+7 градусов.

В Моршине кратковременные дожди (ночью небольшие), гроза, температура ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Трускавце кратковременные дожди (ночью небольшие), гроза, температура ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Сваляве кратковременные дожди (ночью небольшие), гроза, температура ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +18…+23 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +18…+23 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), днем местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Ялте кратковременный дождь (ночью небольшой). Температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Больше новостей о: Погода Прогноз Непогода Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине Погода на завтра

За сутки в Украину спецрейсами вернулись более 550 человек
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам
Новости
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
Грозы с градом и шквалами: какой будет погода в Украине в понедельник 21:21 Карта
Тищенко проконтролирует, чтобы директор ресторана "Велюр" заплатил штраф, но при одном условии 20:54
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
САП и НАБУ не готовили проект подозрения Коломойскому, - источник 20:18
больше новостей
Более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию: на сколько и кому повысят выплаты 06:14 Инфографика
Что будет с гривной в мае: банкиры прогнозируют валютные карусели 06:00
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
Дожди и жара +27. Прогноз погоды на субботу 22:54 Карта
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
Более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию: на сколько и кому повысят выплаты 06:14 Инфографика
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Мэр Черкасс рассказал о том, почему снял карантин и о угрозах власти 10:34
Никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Ольга Буславец 17:52
больше новостей
В Житомирской области спасатели ликвидировали несколько очагов возгорания
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok