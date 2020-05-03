Грозы с градом и шквалами: какой будет погода в Украине в понедельник

После того, как Украину на выходных накрыл грозовой фронт, в понедельник, 4 мая в Киеве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +18…+20 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов. В Карпатах кратковременные дожди (ночью небольшие), температура ночью и днем +2…+7 градусов. В Моршине кратковременные дожди (ночью небольшие), гроза, температура ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов. В Трускавце кратковременные дожди (ночью небольшие), гроза, температура ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов. В Сваляве кратковременные дожди (ночью небольшие), гроза, температура ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +18…+23 градуса. В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +18…+23 градуса. На востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), днем местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов. В Ялте кратковременный дождь (ночью небольшой). Температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус. Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды. Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.