Шквальный ветер и град. Укргидрометцентр предупреждает о резком изменении погоды в Киеве

До конца дня 3 мая в Киеве ожидаются шквалы ветра 15-20 м/с, а также ожидаются осадки в виде дождя и града. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

По данным Укргидрометцентра, ближайший час и до конца дня 3 мая в столице будут град и шквалы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптики прогнозируют погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.