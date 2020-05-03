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03 мая 2020, воскресенье, 19:35 3428
Общество 2020-05-03T19:42:49+03:00
Українські Новини
Шквальный ветер и град. Укргидрометцентр предупреждает о резком изменении погоды в Киеве

Шквальный ветер и град. Укргидрометцентр предупреждает о резком изменении погоды в Киеве

Елена Новикова
Прогноз, Штормовое предупреждение, Град, Прогноз погоды, Шквальный ветер
Град. Фото: facebook.com/groups/ikamianske
Град. Фото: facebook.com/groups/ikamianske

До конца дня 3 мая в Киеве ожидаются шквалы ветра 15-20 м/с, а также ожидаются осадки в виде дождя и града. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации. 

По данным Укргидрометцентра, ближайший час и до конца дня 3 мая в столице будут град и шквалы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптики прогнозируют погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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