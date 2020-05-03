Шквальный ветер и град. Укргидрометцентр предупреждает о резком изменении погоды в Киеве

До конца дня 3 мая в Киеве ожидаются шквалы ветра 15-20 м\/с, а также ожидаются осадки в виде дождя и града. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации. По данным Укргидрометцентра, ближайший час и до конца дня 3 мая в столице будут град и шквалы ветра 15-20 м\/с (первый уровень опасности, желтый). Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт. Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды. Тем временем, синоптики прогнозируют погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.