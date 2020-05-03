Астролог рассказал, какие неожиданности ждут всех знаков зодиака 3 мая

В начале мая пройдут магнитные бури, которые могут сказаться на самочувствии метеочу. А для того, чтобы избежать конфликтов и бытовых проблем, астролог советует прислушиваться к звездам. Подробнее о том, что ждет всех знаков зодиака в воскресенье, 3 мая, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В воскресенье Овнам следует быть очень осмотрительными и внимательными. Звезды уверяют, что только просчитывая все свои шаги, представители этого знака могут рассчитывать на успех в делах. Также в этот день следует позаботиться здоровье, возможно обострение хронических заболеваний.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют Тельцам выделить первую половину дня для важных дела. Лучше ничего не откладывать на потом, а быстро решить текущие вопросы. А во второй половине дня наступит хорошее время для отдыха, общения с близкими и восстановления сил перед рабочей неделей.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецов ждет удачный день. Звезды уверяют, что в воскресенье смело можно браться за проекты и решать сложные задачи. Также в этот день хорошо заниматься составлением планов на ближайшее будущее.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раков ждет неоднозначный день, ведь у представителей этого знака могут возникать трудности в делах. Для того, чтобы избежать трудностей, представителям этого знака следует тщательно продумывать каждый свой шаг и не упускать из виду даже самы мелкие детали.

Лев (23 июля – 22 августа)

У Львов в течение дня могут возникать недоразумения в делах и трудности в личных отношениях. Но не стоит волноваться, ведь звезды уверяют, что представители этого знака смогут не допустить развития серьезных конфликтов.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дев ждет насыщенный день, им предстоит много и упорно работать. Но звезды уверяют, что представители этого знака будут полны энергии, потому труд не будет особенно утомительным. Также в этот день не следует забывать о здоровье.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В воскресенье у Весам будет сложно найти общий язык с окружающими и представители этого знака будут излишне эмоционально реагировать на происходящее. Ситуация изменится только к концу дня.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионов в воскресенье ждут приятные сюрпризы и удачные совпадения. Близкие могут порадовать подарками и хорошими новостями. Также звезды уверяют, что в этот день можно ожидать перемен к лучшему на личном фронте.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В воскресенье у Стрельцов появятся хорошие идеи, которые представители этого знака смогут удачно реализовать. Звезды советуют не упускать этот шанс и посвятить день именно реализации идей.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги в воскресенье легко смогут достичь поставленных целей, если запасутся терпением и бросят все силы именно на это. В этот день возможны серьезные разногласия с близкими. Представителям этого знака будет сложно идти на уступки, а упорство с обеих сторон может привести к конфликту.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В воскресенье Водолеям важно соблюдать осторожность во всем, ведь в этот день легко будет совершить ошибку, если упустить из виду важные моменты. В этот период также следует избегать кардинальных перемен в жизни и не стоит прислушиваться к советам окружающих.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В первой половине воскресенья Рыбам не стоит заниматься важными делами, ведь это будет не самое благоприятное время для них. Лучше уделите им время вечером. Также в этот день не стоит спорить ни о чем с теми людьми, от кого зависит благополучие представителей этого знака и не следует делиться своими планами с окружающими.

Как сообщали Українські Новини, в мае пройдет Цветочное полнолуние.

Также синоптики прогнозирут аномально холодное лето.