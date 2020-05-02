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02 мая 2020, суббота, 22:45 40
Медицина 2020-05-02T22:45:02+03:00
Українські Новини
В Вооруженных силах коронавирусом болеют 45 человек. За сутки зарегистрирован 1 случай

В Вооруженных силах коронавирусом болеют 45 человек. За сутки зарегистрирован 1 случай

Валерия Драгомирова
ВСУ, Коронавирус, Коронавирус в ВСУ
Фото: Минобороны Украины
Фото: Минобороны Украины

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 45 человек, за прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания, в то время, как 1 мая не зарегистрировали ни одного случая Covid-19

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"На 07:00 2 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 45 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек. К большому сожалению, имеем 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 299 человека, при этом количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 28 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано один новый случай заболевания острой респираторной болезнью. Больной военнослужащий из Харьковской области лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 1 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 550 до 11 411, количество умерших от заболевания - на 7 человек до 279 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев после однодневного роста (30 апреля) увеличилось на 20,9%, количество летальных случаев сократилось на 36,4%.

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