В Житомирской области пожилая женщина погибла при поджоге травы на огороде

В селе Гремяче Житомирской области, пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжают тушить, при поджоге сухой растительности погибла 79-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, о произошедшем спасателям сообщили односельчане, которые чувствовали едкий запах дыма в населенном пункте.

"При одном из пожаров погибла 79-летняя женщина. Со слов очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке. В тот день наблюдалась сухая и ветреная погода, которая способствовала быстрому распространению пламени. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде. Когда прибежали к месту происшествия, то увидели, что бабушка лежит возле пожарища в полубессознательном состоянии... Очевидцы вызвали "скорую", на которой пострадавшую доставили в больницу. Женщина получила 50% ожогов тела 4-й степени. Спасти ее жизнь так и не удалось", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, перед майскими праздниками глава ГосЧС попросил украинцев не сжигать траву и мусор.

Ранее ГосЧС локализовала 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.