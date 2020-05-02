подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
02 мая 2020, суббота, 13:56 853
Происшествия 2020-05-02T13:56:01+03:00
Українські Новини
В Житомирской области пожилая женщина погибла при поджоге травы на огороде

В Житомирской области пожилая женщина погибла при поджоге травы на огороде

Ольга Фандорина
Пожар, Смерть, Пожары в Житомирской области, Смерть при пожаре
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС

В селе Гремяче Житомирской области, пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжают тушить, при поджоге сухой растительности погибла 79-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, о произошедшем спасателям сообщили односельчане, которые чувствовали едкий запах дыма в населенном пункте.

"При одном из пожаров погибла 79-летняя женщина. Со слов очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке. В тот день наблюдалась сухая и ветреная погода, которая способствовала быстрому распространению пламени. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде. Когда прибежали к месту происшествия, то увидели, что бабушка лежит возле пожарища в полубессознательном состоянии... Очевидцы вызвали "скорую", на которой пострадавшую доставили в больницу. Женщина получила 50% ожогов тела 4-й степени. Спасти ее жизнь так и не удалось", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, перед майскими праздниками глава ГосЧС попросил украинцев не сжигать траву и мусор.

Ранее ГосЧС локализовала 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Больше новостей о: Пожар Смерть Пожары в Житомирской области Смерть при пожаре

В Киеве 1 мая заболевших коронавирусом стало больше на 41 человека до 1 494
Коронавирус в Украине: количество зараженных выросло до 550 в сутки
Новости
Трамп объявил кандидатуру следующего посла США в Украине 14:24
В Житомирской области пожилая женщина погибла при поджоге травы на огороде 13:56
Разграбление "Еврогазбанка" Ивченко и Лопушанским: следователям дали доступ к документам НБУ, - СМИ 13:34
В Киеве 1 мая заболевших коронавирусом стало больше на 41 человека до 1 494 13:04
Люди пришли почтить память погибших в Одессе. Фото: Страна
В Одессе на Куликовом поле возлагают цветы в память о погибших 2 мая 12:31
больше новостей
4 европейские страны готовятся принимать туристов, - Ассоциация турагентств 07:31
Что будет с гривной в мае: банкиры прогнозируют валютные карусели 06:00
Европейские страны выходят из карантина. Планировать ли украинцам летний отпуск в ЕС 18:20
Виктория Войцицкая: цену на электричество подняли, чтобы Ахметов продавал его дороже 18:45 Мнение
Более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию: на сколько и кому повысят выплаты 06:14 Инфографика
больше новостей
Виктория Войцицкая: цену на электричество подняли, чтобы Ахметов продавал его дороже 18:45 Мнение
4 европейские страны готовятся принимать туристов, - Ассоциация турагентств 07:31
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко с семьей. Скриншот видео Facebook Анатолий Бондаренко
Мэр Черкасс ответил на угрозы уголовными делами за послабление карантина 15:50
НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза 20:24
С сегодняшнего дня водители могут не включать ближний свет: какие есть исключения 06:00
больше новостей
Пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжают тушить
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok