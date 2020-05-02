Астролог рассказал, кому из знаков зодиака повезет 2 мая

Майские праздники продолжаются и звезды приготовили множество событий для всех знаков зодиака. Подробнее об астрологическом прогнозе на субботу, 2 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнов ждет хороший день. В субботу у представителей этого знака могут появиться новые интересные идеи и источники вдохновения, а также возможность вернуться к делу, которое прежде интересовало. Также у Овнов наступит благоприятный момент для исправления старых ошибок.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В первой половине дня звезды советуют Тельцам быть предельно внимательными во всем. В этот период будет легко ошибиться, если упустить из виду что-то важное. Также в субботу не следует вспоминать о старых обидах. А вот во второй половине представители этого знака смогут добиться желаемого практически во всех делах. Могут произойти перемены к лучшему и в личных отношениях.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам в субботу следует проявлять настойчивость и решительность во всех делах. Иначе есть риск, что представители этого знака не смогут добиться желаемого результата. Звезды также советуют все решения принимать самостоятельно и не прислушиваться к мнению окружающих.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раков ждут перемены к лучшему в этот день. Звезды советуют представителям этого знака не бояться эксперементировать и нарушать свои традиции и устои. А творческий подход к делам поможет с легкостью добиться нужного результата.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львов ждет сложный день. Представителям этого знака предстоит на ходу менять свои планы и прибегать к новым методам, чтобы добиться желаемого. В этот период звезды советуют полагаться на свой опыт и интуицию, ведь чужие советы в субботу не принесут пользы.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девам в субботу понадобится осторожность во всех делах. Звезды уверяют, что важно не допустить ошибок, иначе потом представители этого знака будут очень долго разгребать последствия. Также в этот день необходимо четко и правильно реагировать на происходящее, чтобы избежать конфликтов.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов будет насыщенный день. Звезды уверяют, что представители этого знака легко справятся со всеми делами. А вторую половину лучше посвятить отдыху и общению с близкими. Также удачными будут покупки, приобретенные вещи порадуют и прослужат долго.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам в субботу не следует давать обещаний, если они не уверены, что смогут их выполнить. Также звезды советуют проявлять бдительность в общении с малознакомыми людьми. Есть риск, что они воспользуются добротой представителей этого знака в корыстных целях. Кроме того, в субботу лучше отказаться от импульсивных покупок, они не принесут удовольствия.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам в первой половине субботы быть дипломатичнее в общении, а в неоднозначных ситуациях не торопиться высказывать свою точку зрения. Вторая половина дня пройдет интереснее и плодотворнее. В этот период заняться важными делами, они непременно принесут ожидаемые результаты.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды уверяют, что Козероги в субботу смело могут экспериментировать и пробовать свои силы в новых сферах. Чтобы не ошибиться в мелочах и не испортить труды, представителям этого знака стоит использовать опыт профессионалов и прислушиваться к советам со стороны.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В субботу у Водолеев могут произойти существенные перемены к лучшему. В этот день звезды советуют проявлять инициативу и стараться ответственно относиться ко всему. Также представители этого знака смогут легко добиться хороших результатов во всех делах, которые требуют творческого подхода.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам заняться составлением планов на будущее и анализом событий последнего времени. Также некоторым представителям знака представится шанс исправить давние ошибки.

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