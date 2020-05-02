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02 мая 2020, суббота, 05:28 29 Инфографика
Lifestyle 2020-05-02T05:28:01+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, кому из знаков зодиака повезет 2 мая

Астролог рассказал, кому из знаков зодиака повезет 2 мая

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Майские праздники продолжаются и звезды приготовили множество событий для всех знаков зодиака. Подробнее об астрологическом прогнозе на субботу, 2 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнов ждет хороший день. В субботу у представителей этого знака могут появиться новые интересные идеи и источники вдохновения, а также возможность вернуться к делу, которое прежде интересовало. Также у Овнов наступит благоприятный момент для исправления старых ошибок.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В первой половине дня звезды советуют Тельцам быть предельно внимательными во всем. В этот период будет легко ошибиться, если упустить из виду что-то важное. Также в субботу не следует вспоминать о старых обидах. А вот во второй половине представители этого знака смогут добиться желаемого практически во всех делах. Могут произойти перемены к лучшему и в личных отношениях.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам в субботу следует проявлять настойчивость и решительность во всех делах. Иначе есть риск, что представители этого знака не смогут добиться желаемого результата. Звезды также советуют все решения принимать самостоятельно и не прислушиваться к мнению окружающих.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раков ждут перемены к лучшему в этот день. Звезды советуют представителям этого знака не бояться эксперементировать и нарушать свои традиции и устои. А творческий подход к делам поможет с легкостью добиться нужного результата.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львов ждет сложный день. Представителям этого знака предстоит на ходу менять свои планы и прибегать к новым методам, чтобы добиться желаемого. В этот период звезды советуют полагаться на свой опыт и интуицию, ведь чужие советы в субботу не принесут пользы.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девам в субботу понадобится осторожность во всех делах. Звезды уверяют, что важно не допустить ошибок, иначе потом представители этого знака будут очень долго разгребать последствия. Также в этот день необходимо четко и правильно реагировать на происходящее, чтобы избежать конфликтов. 

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов будет насыщенный день. Звезды уверяют, что представители этого знака легко справятся со всеми делами. А вторую половину лучше посвятить отдыху и общению с близкими. Также удачными будут покупки, приобретенные вещи порадуют и прослужат долго.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам в субботу не следует давать обещаний, если они не уверены, что смогут их выполнить. Также звезды советуют проявлять бдительность в общении с малознакомыми людьми. Есть риск, что они воспользуются добротой представителей этого знака в корыстных целях. Кроме того, в субботу лучше отказаться от импульсивных покупок, они не принесут удовольствия.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцам в первой половине субботы быть дипломатичнее в общении, а в неоднозначных ситуациях не торопиться высказывать свою точку зрения. Вторая половина дня пройдет интереснее и плодотворнее. В этот период заняться важными делами, они непременно принесут ожидаемые результаты.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды уверяют, что Козероги в субботу смело могут экспериментировать и пробовать свои силы в новых сферах. Чтобы не ошибиться в мелочах и не испортить труды, представителям этого знака стоит использовать опыт профессионалов и прислушиваться к советам со стороны.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В субботу у Водолеев могут произойти существенные перемены к лучшему. В этот день звезды советуют проявлять инициативу и стараться ответственно относиться ко всему. Также представители этого знака смогут легко добиться хороших результатов во всех делах, которые требуют творческого подхода.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам заняться составлением планов на будущее и анализом событий последнего времени. Также некоторым представителям знака представится шанс исправить давние ошибки.

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