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01 мая 2020, пятница, 23:25 141
Политика 2020-05-01T23:25:31+03:00
Українські Новини
Халява: игру Deus Ex GO бесплатно раздают в Google Play и App Store

Халява: игру Deus Ex GO бесплатно раздают в Google Play и App Store

Надежда Комендантова
Карантин, Игра, Игры, видеоигры, Бесплатный вход, халява, Deus Ex GO
Игра Deus Ex GO. Скриншот видео
Игра Deus Ex GO. Скриншот видео

После того, как PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран мира, игру Deus Ex GO бесплатно раздают в мобильних магазинах Google Play и App Stor.

До начала бесплатной раздачи игра стоила $10.

Deus Ex GO является пошаговой головоломкой, в которой герой Адам Дженсен должен спасти человечество.

Герой может пробираться сквозь врагов и взламывать компьютеры.

К слову, карантин неумолимо вносит “коррективы” в планы компаний, в том числе и тех, которые занимаются разработкой и изданием видеоигр.

Релизы многих видеоигр отодвинули, из-за чего новинок в ближайшее время будет значительно меньше.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса игрока компьютерной игры принуждали сменить ник Corona.

Тем временем, многим домоседам разнообразить дни на карантине помогут романтические комедии.

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