Халява: игру Deus Ex GO бесплатно раздают в Google Play и App Store

После того, как PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран мира, игру Deus Ex GO бесплатно раздают в мобильних магазинах Google Play и App Stor.

До начала бесплатной раздачи игра стоила $10.

Deus Ex GO является пошаговой головоломкой, в которой герой Адам Дженсен должен спасти человечество.

Герой может пробираться сквозь врагов и взламывать компьютеры.

К слову, карантин неумолимо вносит “коррективы” в планы компаний, в том числе и тех, которые занимаются разработкой и изданием видеоигр.

Релизы многих видеоигр отодвинули, из-за чего новинок в ближайшее время будет значительно меньше.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса игрока компьютерной игры принуждали сменить ник Corona.

Тем временем, многим домоседам разнообразить дни на карантине помогут романтические комедии.