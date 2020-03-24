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  • "Оставайтесь дома": PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран мира
24 марта 2020, вторник, 23:30 78
Жизнь 2020-03-25T01:00:02+02:00
Українські Новини
"Оставайтесь дома": PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран мира

"Оставайтесь дома": PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран мира

Надежда Комендантова
Порнография, Карантин, Порно, Коронавирус, Pornhub, порно бесплатно

В то время, как в Украине, как и в больнинстве стран мира, люди самоизулируются дома из-за коронавируса, а психологи дают советы, как пережить карантин с наименьшими потерями для психики, крупнейший и один из самых популярных в мире порносервисов – PornHub — открыл бесплатный доступ к премиум-аккаунтам для жителей всех стран мира.

В сервисе считают, что это поможет пользователям оставаться дома во время пандемии коронавируса и снизить темпы распространения вируса в мире.

"Помогите сгладить кривую коронавируса" — так звучит заголовок страницы сервиса, где можно получить бесплатный премиум-доступ. 

Премиум-аккаунт будет в бесплатном доступе до 23 апреля для всех стран мира. 

Ранее порносайт опубликовал статистику, насколько увеличилась посещаемость ресурса в разных странах после введения карантина. В некоторых странах более чем на 50%!

В среднем по миру, посещаемость PornHub выросла на 11%:

  • В Италии — на 57% по сравнению со "спокойными днями" в феврале. Пик посещений сайта пришелся на 11 марта, после чего пошел на спад: 17 марта итальянцы посещают порносайт уже на 32% больше, чем месяц назад.
  • Во Франции посещаемость PornHub с 13 по 17 марта выросла на 38%. На следующий день после того, как 12 марта власти объявили о закрытии на карантин всех школ и университетов.
  •  В Испании посещаемость увеличилась на 61,3%. Пик пришелся на 17 марта: тремя днями ранее власти ограничили передвижения по стране.
  • В США посещаемость выросла на 6,4%, в Канаде — на 7,2%, а в Австралии на 5,2%. Во всех трех странах нет жестких ограничений на передвижения и выход из дома.
  • Россияне стали посещать сайт на 6,6% больше, чем в феврале.
  • А вот в Южной Корее, несмотря на масштабные карантинные мероприятия, посещаемость увеличилась только на 5%.
  • Украины в статистике нет.

Если говорить по часам, то больше стали смотреть порно в дневное время: с 12:00 до 15:00. Выросла посещаемость и вечером: пик приходится с 22:00 до 01:00. Люди заходят на сайт перед сном.

Ранее Українські Новини писали о том, как отучить себя касаться руками лица, чтобы не подхватить коронавирус, а также о фильмах, которые помогут не заскучать во время карантина.

Тем временем, многим домоседам разнообразить дни на карантине помогут романтические комедии.

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