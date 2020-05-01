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01 мая 2020, пятница, 16:24 25
Европа 2020-05-01T16:25:32+03:00
Українські Новини
В Чехии разрешили массовые мероприятия до 100 человек

В Чехии разрешили массовые мероприятия до 100 человек

Валерия Драгомирова
Чехия, Массовые мероприятия, Коронавирус, Коронавирус в Чехии
Чехия. Фото: radio.cz
Чехия. Фото: radio.cz

Чешское правительство вновь ускорило смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, с 11 мая будут разрешены общественные, спортивные мероприятия, в которых могут принять участие до 100 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание iROZHLAS.

После заседания правительства, которое состоялось поздно вечером в четверг, министр здравоохранения Адам Войтех заявил, что с 11 мая будут разрешены общественные, спортивные и культурные мероприятия, а также свадебные и церковные службы, в которых могут принять участие до 100 человек.

Откроются все магазины в торговых центрах, парикмахерские и салоны красоты, музеи и галереи, сады замков и сами замки, а также открытые площадки для подготовки профессиональных спортсменов.


Кинотеатры и театры также откроются 11 мая, при этом аудитория будет ограничена до 100 человек, а зрители разделены одним местом, если они не являются членами семьи.

Кроме того, начиная с пятницы, дети в возрасте до 7 лет больше не будут обязаны носить маски в детском саду. Это также относится к актерам и музыкантам, если они соблюдают строгие меры гигиены при выступлении или съемках.

Новые меры по смягчению были объявлены после того, как Министерство здравоохранения сообщило о том, что количество новых случаев инфицирования растет третий день подряд.

Как сообщали Українські Новини, в Чехии собираются снимать карантинные ограничения в 5 этапов. 

Ранее в Чехии министр заплатил штраф за то, что был на видеоконференции без маски. 

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