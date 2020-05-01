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01 травня 2020, пʼятниця, 16:29 8
Європа 2020-05-01T17:00:01+03:00
Українські Новини
У Чехії дозволили масові заходи до 100 осіб

У Чехії дозволили масові заходи до 100 осіб

Валерия Драгомирова
Чехія, Коронавірус, Коронавірус в Чехії
Чехія. Фото: radio.cz
Чехія. Фото: radio.cz

Чеський уряд знову прискорив пом'якшення обмежень, введених через коронавірус. Так, з 11 травня будуть дозволені громадські, спортивні заходи, в яких можуть взяти участь до 100 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське видання iROZHLAS.

Після засідання уряду, яке відбулося пізно ввечері в четвер, міністр охорони здоров'я Адам Войтех заявив, що з 11 травня будуть дозволені громадські, спортивні та культурні заходи, а також весільні та церковні служби, в яких можуть взяти участь до 100 осіб.

Відкриються всі магазини в торгових центрах, перукарні та салони краси, музеї та галереї, сади замків і самі замки, а також відкриті майданчики для підготовки професійних спортсменів.


Кінотеатри, театри, також відкриються 11 травня, при цьому аудиторія буде обмежена до 100 осіб, а глядачі розділені одним місцем, якщо вони не є членами сім'ї.

Крім того, починаючи з п'ятниці, діти у віці до 7 років більше не будуть зобов'язані носити маски в дитячому саду. Це також відноситься до акторів і музикантів, якщо вони дотримуються суворих заходів гігієни при виступі або зйомках.

Нові заходи були оголошені після того, як Міністерство охорони здоров'я повідомило про те, що кількість нових випадків інфікування зростає третій день поспіль.

Як повідомляли Українські Новини, в Чехії збираються знімати карантинні обмеження у 5 етапів.

Раніше в Чехії міністр заплатив штраф за те, що був на відеоконференції без маски.

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