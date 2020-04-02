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  • В Чехии министр заплатил штраф за то, что был на видеоконференции без маски
02 апреля 2020, четверг, 08:53 208
Европа 2020-04-02T09:15:01+03:00
Українські Новини
В Чехии министр заплатил штраф за то, что был на видеоконференции без маски

В Чехии министр заплатил штраф за то, что был на видеоконференции без маски

Валерия Драгомирова
Чехия, Штраф, Коронавирус
Штраф. Фото: zib.com.ua
Штраф. Фото: zib.com.ua

В то время, как Зеленский, Порошенко и Тимошенко сняли маски в Раде, министр внутренних дел Ян Гамачек вынужден был заплатить штраф за то, что снял маску во время видео конференции в зале, где кроме него находились люди.


Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда". 

"Сегодня в Твиттере появилась фотография с видеоконференции, где у меня нет маски. Я не собираюсь оправдываться, это была ошибка, правила распространяются на всех. Я отправил 10 тысяч крон (около 400 долларов – ред.) на счет больницы Motol",- написал Гамачек.

Видеоконференция. Скриншот: Twitter/@jhamacek Видеоконференция. Скриншот: Twitter/@jhamacek

Стоит отметить, что на фотографии, которую распространил министр, маски нет не только у него. Во время видео конференции без маски была и министр труда Яна Малачова и ее муж, заместитель главы МИД Алеш Хмелар.

Они также должны заплатить штраф в 10 тысяч чешских крон.

Как сообщали Українські Новини, на внеочередном заседании Рады нарушали карантинные рекомендации. Так, первый заместитель Главы Верховной Рады Руслан Стефанчук время от времени придерживал маску руками, а некоторые депутаты даже обнимались. 

Кроме того, согласно списку новых ограничений от Кабмина, в Украине будет запрещено пребывание в общественных местах без одетой маски или респиратора. 

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