За день Минздрав провел почти 7 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус

30 апреля, когда в Украине выявили 455 новых случаев коронавируса, было проведено 6 942 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки осуществлено 6 942 исследований методом ПЦР", - сказал он.

По словам Степанова, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Черновицкой области - 96, Киеве - 52, а также в Ивано-Франковской области - 37.

Согласно данным Центра общественного здоровья, всего в Украине исследовано 118 545 образцов методом ПЦР.

Как сообщали Українськi Новини,Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса.

Тем временем, согласно информации Центра общественного здоровья, на амбулаторном лечении находится 7 526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников.