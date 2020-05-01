На Донбассе ранены двое украинских военных, боевики за сутки лишились пятерых "бойцов"

Вчера, 30 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военных. Бойцы ВСУ уничтожили двух российских оккупантов и еще троих ранили. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел наших позиций неподалеку Павлополь с использованием вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники трижды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Новотошковского.

"30 апреля потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было … По данным разведки, 30 апреля наши военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили", - говорится в сообщении.

Также за текущие сутки боевики уже 9 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал наши позиции неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного враг дважды применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что за текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Им была оказана первая медицинская помощь, они оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 29 апреля на Донбассе боевики ранили украинского военного и лишились троих "бойцов".

Также 28 апреля ситуация на Донбассе обострилась, погиб один боец ВСУ.