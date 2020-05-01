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01 мая 2020, пятница, 08:25 55
Силовые структуры 2020-05-01T08:26:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе ранены двое украинских военных, боевики за сутки лишились пятерых "бойцов"

На Донбассе ранены двое украинских военных, боевики за сутки лишились пятерых "бойцов"

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчера, 30 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военных. Бойцы ВСУ уничтожили двух российских оккупантов и еще троих ранили. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел наших позиций неподалеку Павлополь с использованием вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники трижды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Новотошковского.

"30 апреля потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было … По данным разведки, 30 апреля наши военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили", - говорится в сообщении.

Также за текущие сутки боевики уже 9 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал наши позиции неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного враг дважды применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что за текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Им была оказана первая медицинская помощь, они оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 29 апреля на Донбассе боевики ранили украинского военного и лишились троих "бойцов".

Также 28 апреля ситуация на Донбассе обострилась, погиб один боец ВСУ.

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