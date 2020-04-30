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30 апреля 2020, четверг, 22:46 215
Общество 2020-04-30T22:46:01+03:00
Українські Новини
В КГГА утвердили проект реконструкции зоопарка на 891,9 млн гривен

В КГГА утвердили проект реконструкции зоопарка на 891,9 млн гривен

Валерия Драгомирова
Киев, КГГА, Реконструкция, Киевский зоопарк
Киевский зоопарк. Фото: 112 Украина
Киевский зоопарк. Фото: 112 Украина

Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект реконструкции объектов столичного зоопарка, где ранее снесли скульптуры льва и зубра, (проспект Победы, 32, третья очередь строительства) на 891,9 млн гривен.

Об этом говорится в распоряжении КГГА № 640 от 27 апреля, передают Українськi Новини.

Согласно технико-экономическим показателям утвержденного проекта, общая сметная стоимость строительства в ценах на 18 февраля 2020 года составляет 891 875,449 тыс. гривен, в том числе стоимость строительных работ – 509 230,6 тыс. гривен, оборудования, мебели и инвентаря – 196 271,1 тыс. гривен.

В числе реконструируемых сооружений: здания северной входной группы с административным зданием, кассами и террариумом, павильон совместных экспозиций Новой Гвинеи, Мадагаскара, острова Комодо с открытыми вольерами, наземный гараж площадью 11 473,26 кв. м.

Длительность строительства составляет 44 месяца.

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