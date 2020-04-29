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29 апреля 2020, среда, 05:50 10068 Инфографика
Жизнь 2020-04-29T05:50:01+03:00
Українські Новини
В мае начнется лето, но с заморозками: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на месяц

В мае начнется лето, но с заморозками: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на месяц

Надежда Комендантова
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Погода. Фото:cont.ws
Погода. Фото:cont.ws

После раннего начала весны и возвращения зимы со снегопадами и морозами в апреле, Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует среднемесячную температуру +15…+18 градусов в мае.

Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра, передают Українські Новини.

"Средняя месячная температура прогнозируется 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла), что на 1,0-1,5 градуса выше средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

В то же время, в мае количество осадков ожидается 34-77 мм, в Карпатах 95-120 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Укргидрометцентр сообщает также, что абсолютный минимум температуры воздуха в мае составляет 0-6 ° мороза, местами в Сумской и в горных районах 7-10 ° мороза, на побережье морей 0-3 ° тепла; абсолютный максимум - 31-37 ° тепла, на юге и востоке страны местами до 38-39 °, в горных районах 22-30 °.

Среднее месячное количество осадков по Украине, характерное для последнего месяцы весны, составляет 22-60 мм, в западных, Винницкой областях и горах Крыма 62-81 мм, в Карпатах и ​​Прикарпатье 85-148 мм.

"В первой половине месяца в Украине, во второй половине мая в Карпатах, на севере, востоке страны и в большинстве центральных областей вероятны заморозки на поверхности почвы, местами и в воздухе", - пишут синоптики.

В то же время, устойчивый переход средней суточной температуры через + 15 °, что является климатическим показателем начала лета, происходит в южной половине страны - в первой половине, на остальной территории - во второй половине мая.

Ниже приводим прогноз погоді в Украине в мае от погодного ресурса Гисметео.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Также в Украину идет рекордная жара с сильными грозами: синоптик предупредила о погодных аномалиях

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