подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
01 мая 2020, пятница, 08:00 28
Lifestyle 2020-05-01T08:00:01+03:00
Українські Новини
Как провести майские праздники 2020 дома: что делать и как отдохнуть

Как провести майские праздники 2020 дома: что делать и как отдохнуть

Ирина Николенко
Карантин, Шашлык барбекью, майские праздники, Уборка дома, Майские праздники-2020
Что делать на майские 2020. Фото: zakustom.com
Что делать на майские 2020. Фото: zakustom.com

Во время карантина на майские праздники можно приготовить шашлыки, а также сделать генеральную уборку дома, и провести время с родными. Українські Новини собрали несколько советов. как провести майские праздники.

Генеральная уборка дома

Если раньше на генеральную уборку не хватало времени и сил, майские праздники помогут в этом. Сделать чистый и уютный дом можно не только очень быстро, но и превратить это в веселое занятие. Привлеките к уборке всех членов семьи и включите любимую музыку. Вы можете помыть окна и постирать занавески, помыть полы и вытереть пыль, а также перебрать старые вещи и составить список для новых покупок.

Вкусный обед

Если у вас большой дом с терассой, смело устраивайте барбекю или пикник с шашлыками. Но если вы живете в многоэтажке, отметить майские праздники с розмахом на природе не получиться. Но это отличное время, чтобы приготовить изысканные блюда, на которые ранее у вас не было столько времени. Или же можно устроить романтический ужин на двоих, или заказать еду в ресторане.

Настольные игры

Если у вас есть дети, уделите им внимание. Сыграйте всей семьей в настольные игры или же посмотрите фильмы, которые вызывают положительные эмоции или будут интересны всей семье.

Как сообщали Українські новини, на майские праздники можно бесплатно посетить онлайн мероприятия. Также во время карантина на майские полицейские будут работать в усиленном режыме.

Больше новостей о: Карантин Шашлык барбекью майские праздники Уборка дома Майские праздники-2020

От комедий к триллерам: какие премьеры ожидают укр...
​Каждый человек на протяжении жизни съедает 7500 ж...
Спектакли, концерты и церемонии кинопремий: как пр...
Как правильно защитить свой дом от коронавируса: с...
В пансионате для престарелых в Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса
В Киеве пока ни один рынок не готов к открытию: названы требования
Новости
Экс-замминистра обороны Павловского подозревают в закупках грузовых автомобилей по завышенным ценам 09:14
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев за 2019 задекларировал 11 тыс. ежемесячной зарплаты и ВАЗ 1995 года выпуска 08:51
На Донбассе ранены двое украинских военных, боевики за сутки лишились пятерых "бойцов" 08:25
Состояние больниц Пакистана не улучшиться, пока элита страны не пойдет туда лечиться, - премьер-министр Хан 07:41 Фото
В марте долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 753,8 млн гривен 07:10
больше новостей
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Что теперь могут заемщики 06:15
Кабмин разрешил работу рынков: какие рынки откроются в Киеве с первого мая 07:00
В начале мая украинцы получат проиндексированную пенсию. Какую прибавку ждать 16:58
Кабмин разрешил рынки, а ФОПы требуют открыть парикмахерские и розницу 07:00 Новости дня
больше новостей
МВД купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку 13:54
ФГИУ незаконно меняет руководство "Хмельницкоблэнерго", - менеджмент компании 10:19
Зеленский рассмотрит просьбу о передаче Киево-Печерской лавры от УПЦ к ПЦУ 13:10
Предприниматели выйдут на пикеты, если Кабмин не разрешит розничную торговлю с 1 мая, — "Save ФОП" 15:57
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
больше новостей
Три недели подряд в Украине не фиксируют летальных случаев от гриппа, — МОЗ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok