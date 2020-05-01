Как провести майские праздники 2020 дома: что делать и как отдохнуть

Во время карантина на майские праздники можно приготовить шашлыки, а также сделать генеральную уборку дома, и провести время с родными. Українські Новини собрали несколько советов. как провести майские праздники.

Генеральная уборка дома

Если раньше на генеральную уборку не хватало времени и сил, майские праздники помогут в этом. Сделать чистый и уютный дом можно не только очень быстро, но и превратить это в веселое занятие. Привлеките к уборке всех членов семьи и включите любимую музыку. Вы можете помыть окна и постирать занавески, помыть полы и вытереть пыль, а также перебрать старые вещи и составить список для новых покупок.

Вкусный обед

Если у вас большой дом с терассой, смело устраивайте барбекю или пикник с шашлыками. Но если вы живете в многоэтажке, отметить майские праздники с розмахом на природе не получиться. Но это отличное время, чтобы приготовить изысканные блюда, на которые ранее у вас не было столько времени. Или же можно устроить романтический ужин на двоих, или заказать еду в ресторане.

Настольные игры

Если у вас есть дети, уделите им внимание. Сыграйте всей семьей в настольные игры или же посмотрите фильмы, которые вызывают положительные эмоции или будут интересны всей семье.

Как сообщали Українські новини, на майские праздники можно бесплатно посетить онлайн мероприятия. Также во время карантина на майские полицейские будут работать в усиленном режыме.